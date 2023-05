Miguel Ángel Rosado, premiado en el concurso Chef Sierra de Cádiz

Miguel Ángel Rosado, del restaurante El Laurel, de Ubrique, obtuvo el premio como mejor encargado de sala en la final del VI concurso Chef Sierra de Cádiz, celebrada en la Hacienda El Rosalejo de Villamartín. Este concurso de cocina tuvo el patrocinio de la Diputación gaditana, según informó el organismo provincial el 10 de mayo de 2023. En cuatro categorías se dividieron los premios, que recayeron en Fernando Naranjo, de Catering Alpresa, de Villamartín, en la modalidad de cocina de innovación; Víctor Alberto, de Los Alamillos en Grazalema, vencedor en la modalidad de cocina tradicional Santiago Moreno, de la Confitería Juan Moreno de Villamartín, en la categoría de pastelería; así como a Miguel Rosado, del restaurante El Laurel, de Ubrique, como mejor encargado de sala.

El jurado que se encargó de dirimir cuáles fueron los mejores platos ha estado compuesto por Fran Cabral, del Patronato de Turismo de Diputación; Charo Barrios, bloguera ; Pedro Aguilera, del Mesón Sabor Andaluz de Alcalá del Valle; Leon Griffioen, de Código de Barra,, y José Antonio Parra, campeón de un concurso nacional de cocina.

Chef Sierra es un concurso de cocina que tiene por objetivo poner en valor los productos de la Sierra de Cádiz. Se trata de mantener recetas que han pasado de generación en generación y que conforman la cultura gastronómica de la comarca, compuesta por 19 pueblos, a la vez que buscar nuevas posibilidades experimentales a esta materia prima.

En la entrega de premios han participado, entre otros, el director del Chef Sierra de Cádiz, Antonio Orozco, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios Carlos García.

Crónica del evento

La final de la sexta edición de Chef Sierra de Cádiz ha proclamado a sus vencedores en este año 2023. Ha sido una difícil decisión la que han tenido los miembros del jurado para elegir a los ganadores, tal y como ha explicado el estrella Michelin Leon Griffioen. “No es fácil sacar tres platos en un nivel top. Ha sido una final muy discutida donde el veredicto del jurado no ha sido unánime y eso es buena señal, porque hay mucho nivel. Hay mucha calidad de producto y cocinado”.

Desde las 9 de la mañana han estado cocinando los siete finalistas, para dar comienzo al concurso a las 11 cuando ha salido el primer plato. Finalmente, el premio en la modalidad de tradición ha sido para Víctor Alberto del Mesón Los Alamillos en Grazalema, que ha presentado una lengua de cerdo en salsa con sabor serrano. Víctor es un cocinero experto en el concurso ya que ha participado en todas las ediciones y este ha sido su año. “Ha sido muy gratificante, ha sido de las veces que mejor he trabajado, más tranquilo y seguro de lo que estaba haciendo”.

En la modalidad de innovación Fernando Naranjo del Catering Alpresa en Villamartín se ha hecho con el premio. “No me lo esperaba, es una cosa muy grande y estaba muy contento con mi plato”. Naranjo es otro de los concursantes veteranos en el concurso y ganador en la tercera edición. En esta ocasión se ha atrevido a dar un paso más y el resultado no ha podido ser mejor, ya que su plato La Payoya negra ha sido el mejor para el jurado, consistente en un caldo de setas con espuma de queso de cabra payoya con trufa de Pajarete realizado con el queso Patrufo.

El presidente de la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz, Carlos Javier García ha destacado la importancia que está adquiriendo el concurso para toda la comarca de la Sierra. “Hay que seguir dando a conocer y promocionando lo bueno que tenemos en la Sierra en materia gastronómica. Edición tras edición se muestra el crecimiento exponencial. Tenemos materia prima buena y gente que sabe transformarla”.

En la modalidad de encargado de sala el premiado ha sido Miguel Ángel Rosado del Laurel en Ubrique. Este profesional ya sabe lo que es ganar en el concurso puesto que fue vencedor en la cuarta edición. “Super contento, con ganas de llorar y reír, muy emocionado. Siempre que te presentas a un concurso, con tantos nervios y ensayando y con un nivel tan alto, llegas a la final y el premio es una gran recompensa”.

Los cinco participantes en esta modalidad han tenido que realizar un Dry Martini, un descorchado de los nuevos vinos espumosos de la tierra y realizar diferentes técnicas de servicio y marcaje de mesa de alta gastronomía para los miembros del jurado. Rosado ha sorprendido a los asistentes con la realización de la técnica francesa sabrage para abrir la botella sin el uso del sacacorchos donde se usa un sable.

El director del concurso Antonio Orozco ha valorado muy positivamente esta sexta edición. “Hemos puesto en valor los productos de la Sierra en platos de alta restauración. Ha habido un gran equilibrio entre la tradición y la innovación, consiguiendo que esta no se desvirtué. Los camareros han presentado un nivel de profesionalidad increíble y los pasteleros han defendido de una manera sutil este gran arte del plato en el postre, destacando la armonía entre el equilibrio del uso del AOVE con los productos tradicionales como la nata, los huevos y el azúcar”.

El toque dulce lo han puesto los pasteleros, donde Santiago Moreno se ha llevado el premio a mejor pastelero de la Sierra. Ha presentado una Carlotá, consistente en una mousse de huevo realizada con natas de Ken Foods, relleno de trozos de fresa y cubierta con un glaseado de chocolate blanco junto con una espuma de tocino de cielo realizada en sifón y unas ramitas de chocolate con trufas de chocolate blanco con AOVE simbolizando las olivas.

El último premio entregado, la mejor barra de la Sierra ha sido para La Telera en Setenil de las Bodegas.

Los patrocinadores del concurso son; Diputación de Cádiz, Mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz, Makro, Bodegas Barbadillo y Ken Foods”.