Pasen y vean: la última exposición de José Luis Mancilla

Texto y fotos: Pedro Bohórquez Gutiérrez

Aficionados a la pintura, no os perdáis la exposición de José Luis Mancilla Angulo. Se ha inaugurado esta mañana del primer día de abril y estará abierta en la sala del Antiguo Mercado de Ubrique durante todo el mes. Merece la pena acercarse y detenerse en ella. La afluencia de público ha sido grande es este acto inaugural, y seguro que ha compartido un mismo placer y asombro al encontrarse reunida un conjunto de obras que supone un recorrido por el trabajo del pintor en los años recientes, pues no exponía en Ubrique desde hace quince. Su última exposición individual fue en Sevilla, en 2017.

Integran la muestra más de treinta óleos de formatos variados con un denominador común: el paisaje. El resultado es deslumbrante y luminoso.

Aseguró Mancilla en la inauguración que su pintura es fácil de ver y fácil de interpretar, y que no necesita comentario. Pero al mismo tiempo -añadimos- es una invitación a la mirada reposada y al deleite contemplativo, pues esa naturalidad, tan atractiva, que es uno de sus logros y un aliciente para el espectador, es de difícil adquisición, y es el fruto de un estudio y amor por el paisaje penetrantes y minuciosos, acompañados de un dominio técnico muy depurado.

Exposición unitaria, sí, en su estilo naturalista y en su temática, pero al mismo tiempo llamativamente variada y caleidoscópica por la misma índole de esta temática: el paisaje, natural o humano, que constituye la órbita en la que el pintor se mueve (la Baja Andalucía con su playas, campos y montañas); pero también diversa -intuimos- por la aceptación del reto constante que la naturaleza, en su riqueza esencial y su continuo movimiento y transformación, constituye para el artista. Salta a la vista, contemplando este resumen de la labor última de José Luis Mancilla, que estamos ante un pintor que no se ha arredrado ante ese reto de la naturaleza, que lo ha aceptado de buen grado y con valentía y que, por ello, su pintura se ha beneficiado en frescura y en renovación constante, dentro de un estilo y un sello propio indudables.