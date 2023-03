Isabel Gómez, candidata socialista a la reelección como alcaldesa

El PSOE de Cádiz ratificó el 13 de marzo de 2023 en el comité provincial celebrado en Medina Sidonia las candidaturas de los socialistas a las elecciones municipales del 28 de mayo, tras haber sido respaldadas por un 98 por ciento de los asistentes. Entre las candidatas respaldadas figura Isabel Gómez García, alcaldesa de Ubrique y aspirante a la reelección.

El 24 de febrero de 2023, Isabel Gómez escribió en facebook: “Me siento muy orgullosa de volver a liderar la candidatura socialista a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Esta tarde hemos obtenido el respaldo unánime de los compañeros y compañeras de la agrupación a la lista propuesta. Personas que nos une la ilusión, las fuerzas y las ganas para ofrecer lo mejor de cada una para seguir creciendo. Gracias por ese paso firme y valiente”.

Por su parte, tras la reunión del 13 de marzo, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, detalló que el máximo órgano entre congresos del PSOE gaditano es el competente para la aprobación de las candidaturas para las elecciones municipales de los municipios de menos de 20.000 habitantes (30 municipios y 10 ELAS), mientras que corresponde al comité director, que se celebrará este viernes en Sevilla, aprobar las listas de los municipios de entre 20 y 50 mil habitantes, que en el caso de Cádiz son 7, y el comité federal el sábado aprobará las candidaturas para las ciudades de más de 50 habitantes, de ellos ocho municipios gaditanos.

En un comunicado, el PSOE provincial señaló: “Ruiz Boix espera que el PSOE no solo gane las elecciones en la provincia sino que supere los resultados de las anteriores elecciones ya que el reto es sumar a las 22 alcaldías y siete ELAS ya gobernadas por el PSOE, “un total de 23 proyectos nuevos e ilusionantes para ganar las alcaldías en aquellos localidades y en cuatro ELAS en los que no gobernamos a día de hoy”.

Ante los representantes de las 54 agrupaciones socialistas que conforman el plenario, el secretario general ha asegurado que “el PSOE se presenta hoy como la mejor alternativa en muchos municipios donde han venido gobernando otras formaciones políticas”, lo que achaca al trabajo de la dirección provincial en estos meses para conformar candidaturas potentes, nuevas en aquellas localidades donde hacía falta un nuevo rumbo, o de continuidad en aquellos casos en los que la ciudadanía ha venido respaldando la acción de oposición que hemos venido ejerciendo.

Ruiz Boix ha defendido “el banquillo socialista que ha permitido conformar excelentes candidaturas” al mismo tiempo que ha agradecido “la unidad y la generosidad con la que se han compuesto estas candidaturas, en las que se mezcla la experiencia con la incorporación de jóvenes y de personas que en algunos casos llegan como independientes a quienes avala ser referentes en sus municipios en el movimiento vecinal o en colectivos sociales”.

El dirigente socialista ha apuntado que “en el último año nos han estado dando la matraca con las encuestas en los medios de comunicación intentando convencer a la ciudadanía de que iban a ganar de calle las elecciones municipales como paso previo a una victoria en las generales y sin embargo, ya no hablan de encuestas. “Ahora, como siempre, recurren a la crispación, a la corrupción, para intentar desmovilizar el 28 de mayo a los votantes de izquierdas. Han estado desaparecidos de muchos pueblos de la provincia en estos últimos cuatro años. Y ahora han puesto el aparato de la Junta para buscar candidatos y promocionarlos”, advierte.

“Nuestros vecinos y vecinas saben que en este mandato municipal, marcado primero por la pandemia, mañana precisamente se cumplen tres años del Estado de Alarma, y desde hace 13 meses por la Guerra de Ucrania, nuestros Alcaldes y Alcaldesas han estado en todo momento junto a sus vecinos y vecinas a través de planes de empleo y políticas sociales para ayudar a las familias más necesitadas, asumiendo competencias que le correspondía a la Junta de Andalucía como la limpieza en los colegios”, anota para compararlo con “una Junta de Andalucía que ha sido incapaz de gestionar los recursos extraordinarios que viene recibiendo del Gobierno para ejecutar planes extraordinarios de empleo o para reforzar la Atención Primaria o la educación pública”.

Especialmente, Ruiz Boix se ha referido al último escándalo que salpica a la Junta preguntando “quiénes son los beneficiarios del desvio masivo de fondos a la sanidad privada en Andalucía sin control y a dedo por parte de Moreno Bonilla”. Así se ha referido a los más de 110 millones de euros desviados entre 2021 y 2022 respecto a las que ha precisado que “las adjudicaciones directas, sin concurrencia competitiva ni publicidad, fueron derogadas el 9 de mayo de 2021, y sin embargo la Junta continuó con este sistema al margen de la Ley un año y medio más”.

“Una operación encubierta a través de un sistema absolutamente opaco, falto de concurrencia pública para dar dinero a la sanidad privada, basándose en normas derogadas o retorciendo jurídicamente la ley de contratos del sector público”, ha subrayado para reclamar a Moreno Bonilla que asuma responsabilidades.

“Si en Madrid se benefició el hermano Ayuso y el primo de Almeida, queremos saber quiénes se han beneficiado aquí en Andalucía”, ha insistido Ruiz Boix que avisa que el PSOE reclamará “una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados en la prensa para llegar hasta el final de este asunto. “Vamos a exigir al Gobierno andaluz que de manera urgente nos remita todas las adjudicaciones, contrataciones, adendas, ampliaciones y empresas relacionadas con estas adjudicaciones irregulares realizadas por toda Andalucía para analizar quienes han sido los beneficiarios de estos contratos y al precio que se han cobrado los servicios”, precisa.

El Comité Provincial, en el que se guardó un minuto de silencio en homenaje al que fuera alcalde pedáneo de Benamahoma, Manolo Tovar y al histórico militante de Arcos, Manuel González Benito, fue abierto con la intervención del candidato a la alcaldía de Medina Sidonia, Juan Cornejo que agradeció a la Ejecutiva que hubiesen elegido su localidad y “un teatro con el sello del alcalde socialista Paco Carrera” para celebrar el cónclave. Cornejo ha apuntado tres claves para garantizar el éxito en los procesos electorales que se avecinan como son “la generosidad, para situar a la colectividad por encima de los proyectos personales; la unidad, pues una vez que se ha producido la elección de compañeros y compañeras que nos van a representar, toca salir todos a una a defender las candidaturas en la calle y por último, la responsabilidad, como partido de Gobierno que somos para responder a lo que la ciudadanía nos demanda, defender sus intereses y resolver sus problemas”.