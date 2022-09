El PP aboga por un hospital público en la Sierra de Cádiz

Texto:

Antonio Rodríguez Carrión

Presidente del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!”

Declaraciones de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y de Antonio Sanz, Consejero de Presidencia, abren la puerta de par en par para que sea realidad la histórica demanda del Partido Popular para la serranía gaditana: un hospital público comarcal en lugar del actual hospital comarcal privado-concertado de la Empresa Pascual. Ahora, con mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz, no hay nada que impida al PP aprobar, desde ya, las acciones necesarias para que se cumplan las manifestaciones realizadas por María del Carmen Pedemonte, parlamentaria andaluza del Partido Popular, cuando estaba en la oposición: “vamos a pelear por un hospital comarcal público para la Sierra de Cádiz hasta conseguirlo, desde el gobierno o desde la oposición, y no cejaremos en el empeño”.

En base a lo anteriormente expuesto, desde el Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!” se ha solicitado a los responsables de la Agrupación Local del Partido Popular en Ubrique que realicen las gestiones precisas para que una partida presupuestaria específica para el prometido Hospital Comarcal Público en la Sierra de Cádiz quede incluida en los Presupuestos para 2023 de la Junta de Andalucía. Esta propuesta tiene asegurada el voto a favor de todos los grupos políticos pues, sin excepción, apoyan la necesidad de que el hospital de referencia de 95.000 ciudadanos de la Sierra de Cádiz sea público y no concertado, terminando, por fin, con esta anomalía única en Andalucía denunciada por el Defensor del Pueblo Andaluz.

Así mismo, el Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!” ha pedido al Partido Popular en Ubrique que solicite una partida presupuestaria específica para un Consultorio Médico Local del SAS en la zona de expansión de Ubrique (PP1 y PP2); el reinicio de las consultas de Medicina Interna y Traumatología en el Centro de Salud de Ubrique, suspendidas temporalmente por la pandemia de COVID; apertura de consultas de Ginecología y Oftalmología y aquellas otras especialidades que se consideren oportunas.

Publicidad: