Leather Connection. Leather Retrofuture: la tradición y el futuro de la piel se muestran en Ubrique el 2 y el 3 de junio

Blogueros, influencers, diseñadores, empresarios y artesanos participan los días 2 y 3 de junio de 2022 en Ubrique en la iniciativa Leather Connection. Leather Retrofuture: tradición y futuro de la piel. Este proyecto está organizado por la Fundación Centro Tecnológico de la Piel Movex, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, que lo financia dentro del Plan DipuActiva. Este evento, que sepresentó el 1 de junio en el Palacio Provincial, en Cádiz, se enmarca en la celebración del Día del Petaquero, con el que se ensalza la figura del maestro artesano de la piel.

El vicepresidente primero y responsable del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social, José María Román, reivindicó “el potencial de la industria marroquinera gaditana, como demuestra que las mejores marcas se fijen en Ubrique para su producción”. Román añadió: “Hay que estar muy orgullosos de que esto suceda aquí, en la provincia de Cádiz”.

En nombre del Ayuntamiento de Ubrique intervino en esta presentación el concejal y también diputado provincial Manuel Ángel Chacón, quien vinculó este proyecto, “en el que llevamos trabajando mucho tiempo”, al turismo industrial. Y es que, según manifestó, esta iniciativa “va a permitir poner en el foco una serie de conceptos que están indisolublemente unidos a la industria de la piel y que a la vez reflejan la esencia de Ubrique, como son excelencia, calidad, lujo, saber hacer y mejora continua”.

Por su parte, Javier Gallego, gerente de Movex, destacó “algunas cifras que dan idea de la fuerza del sector marroquinero de Ubrique, como son los casi cien millones de euros que se facturan al año en exportaciones o los más de cinco mil empleos directos que se generan en el conjunto de la Sierra de Cádiz”. Para la organización, ha sido “todo un reto poner en marcha esta iniciativa que nace con vocación de continuidad y que va a reunir en Ubrique a personalidades del sector que van desde el sombrerero de Lady Gaga a representantes de la marca Palomo Spain o miembros de colectivos y escuelas de diseño de toda España”, añadió.

Durante estas dos jornadas, se ha programado una serie de mesas de debate y análisis en lugares emblemáticos de la localidad relacionados con la industria de la piel, como la plaza del Ayuntamiento o la Ermita de San Juan. De esta manera, se pretende conectar la industria de la piel con el resto de agentes que componen la cadena de valor y los consumidores finales.

Durante el Leather Connection los participantes reflexionarán sobre algunas de las temáticas que preocupan en el sector: ‘Artesanía vs Tecnología’; ‘Concepto vs Producción’; ‘Ciencia vs empresa’; ‘Industria vs mercado; ‘Lo local vs lo global’; ‘Tradición vs futuro’. El programa incluye también diversas visitas a lugares emblemáticos relacionados con la industria marroquinera y de la propia localidad ubriqueña. Finalmente, el viernes 3, se procederá a la lectura del Manifiesto de la Piel de Ubrique 2022, en el que se recogerán las principales conclusiones de los debates mantenidos durante las jornadas, con un decálogo de recomendaciones.

Además, han sido numerosos los colectivos del pueblo que se han querido sumar a la celebración de estas jornadas que también tendrán un marcado carácter lúdico. Entre las iniciativas que van a llevar a cabo, por ejemplo, se ha preparado una ruta en la que las pieles guiarán el camino de los visitantes hasta los lugares que acogen las actividades paralelas. Una de ellas es la exposición Retrofuture, compuesta por una serie de fotografías en blanco y negro de la década de los años 60, intervenidas por varios diseñadores gráficos, donde se muestran los pasos en la elaboración de un artículo de piel, desde la observación del mercado hasta las ventas, pasando por el desarrollo de prototipos y la producción en serie. Esta exposición estará visible al aire libre en distintos puntos del casco antiguo de la localidad. También habrá actuaciones en vivo y los principales actos de la programación se podrán seguir de manera virtual a través de las redes sociales de la organización.

El Plan DipuActiva 2020-2022 de la Diputación tiene como objetivo “dinamizar los sectores económicos y empresariales más relevantes de la provincia, promoviendo cambios en las estructuras productivas actuales”. Se desarrolla mediante convenios de colaboración, como el que la Diputación ha rubricado con la Fundación Movex para realizar el proyecto presentado. Cuenta con un presupuesto global de más de 6 millones de euros divididos en las anualidades 2020, 2021 y 2022.

Publicidad:

Programa

Jueves 2 de junio 2022 Mesas de Reflexión y debate 17:00 h. Convento de Capuchinos sede del Museo de la Piel. Emisión on line a través del canal de youtube de la Fundación Movex y Todoves. Artesanía vs Tecnología Encarnación Sánchez. Empresa Paco Bazán. Maribel Lobato. Directora Museo de la Piel de Ubrique. Félix Sánchez. Maestro Artesano. Especialista en desarrollo de prototipos y muestras. Esteban Maestro artesano. Especialista en Patronaje. 18:00 h. Terraza al aire libre Barriada Andalucía. Emisión on line a través del canal de youtube de la Fundación Movex y Todoves. Tradición y futuro José Luis de Piña. Grupo Invercumbre. Antonio Valle. Grupo Invercumbre. Cristóbal de Piña. Director Gino Vittorio y Presidente Fundación Movex. José Antonio Valle. CEO Invercumbre. Manuela de Piña. Invercumbre. Carolina de Piña. Gino Vittorio. 19:00 h. Ermita de San Antonio. Emisión on line a través del canal de youtube de la Fundación Movex y Todoves. Industria vs mercado Manuel María Enríquez – CEO de Artilab. Pepe Montiel – CEO de Betangible y Presidente de Asopiel. Carlos Olmedo – Ceo Loha Spain y Mr. Handcraft. Juan Carlos Ortiz – Multimedia English Academy. Inauguración de la Exposición “Retrofuture” compuesta por una serie de fotografías en blanco y negro de la década de los años 60, intervenidas por varios diseñadores gráficos donde se muestran los pasos en la elaboración de un artículo de piel, desde la observación del mercado hasta las ventas pasando por el desarrollo de prototipos y la producción en serie. Esta exposición estará visible al aire libre en distintos puntos del caso antiguo de la localidad.

Viernes, 3 de junio 2022 De 10:00 a 14:00 horas para los medios acreditados y visitantes. Bienvenida por la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Ubrique a los visitantes Visita instalaciones Fundación Movex Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía Visita Museo de la Piel Visita a la Escuela de Artesanos Visita al Casco antiguo de la localidad Visita al Museo de San Juan de Letrán donde se servirá el almuerzo para los invitados. 16:00 horas Descanso 21:00 horas. Plaza del Ayuntamiento. Celebración mesas y Lectura del Manifiesto de la Piel de Ubrique 2022. La marroquinería al aire libre. La Plaza del Ayuntamiento de Ubrique y el casco antiguo de la localidad se vestirán de piel. Pieles en los balcones haciendo alusión a que en cada casa de la localidad sus habitantes se dedican a este oficio, murales ilustrativos sobre la historia y fases del proceso productivo, y marroquineros trabajando al aire libre distintas técnicas tradicionales además de la proyección de videos promocionales y videos resumen de las jornadas, actuaciones y una sesión con DJ pretenden convertir a este evento en una cita anual donde poner en valor el oficio del trabajo marroquinero y unirlo al sector turístico como muestra del potencial de ambos. Intervención pieles por el ilustrador Little Exhibition a ritmo de música DJ Xite&C0. Video Promocional Ubrique es piel. Lectura conclusiones mesas de reflexión Artesanía y Tecnología. Celebración mesa de reflexión Concepto y Producción. Concepto vs Producción Raquel Camacho. Directora de “La Gaspar” Enrique Cirera. CEO de “Estación Diseño”. Directora de “Estación Diseño”. Fátima Ordoñez. Complementos y Textil. CEADE. Francisco Valderrama. Sevilla de Moda – CODE 41. Ana Collado – Directora de Socaire. Clara Guzmán – Blog Telademoda. Espectáculo de baile flamenco a cargo de Paola Ramos Amaya. Presentación a cargo de Dª María de los Ángeles Carrasco, Exdirectora de la Agencia Andaluza de Flamenco. Lectura conclusiones mesas de debate Tradición y futuro. Celebración mesa de debate Ciencia vs empresa. Miguel Sufo – Director Grupo Investigación de Materiales Universidad de Cádiz Jesús Martínez Linares – Fundador y Ceo de Climalimpio – Fundador y Presidente en Asociación Sustenta. Xavi Badía – Presidente Asociación Curtidores de España. Diego Torres Sevilla Selecta – Publicación cultural y empresarial. Rocío Olid – Especialista en documentación y estilismo de moda para prensa escrita, cine y series para plataformas digitales. Anuscas Family. Actuación cante “ Banda sonora anuncios de Loewe” Lectura conclusiones mesas de reflexión Industria vs mercado. Celebración mesa de reflexión Lo local y lo global. Irene Ruiz – Palomo Spain Head of Production Ana Aldea – Palomo Spain CFO Manuel Álvarez – Responsable Comercio Internacional Cámara de Cádiz Felipe Vivas – Vivas Carrión Hats. Little Exhibition. Charo Juárez – Fernández Roche. Experta en Comercio Internacional. Cristo Bañez – Diseñador y presentador de Andalucía de Moda. Conexiones improbables: “El Cine y la moda” moderada por Ana Gil directora de Ubrique es cine con presencia e intervención de los actores Juanma Lara, Mariano Peña, y Pepa Zamorano (productora) Pasarela Virtual Estación Diseño – Escuela Superior de Diseño de Moda de Granada. Cierre y actuación grupo local.