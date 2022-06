José Luis Bazán: defensa de la artesanía y la experimentación

El artesano ubriqueño José Luis Bazán es un defensor del concepto de “artesanía”, y este concepto lo relaciona con el de la tradición. “Mi abuelo y mi padre me enseñaron cómo manipular el cuero; a partir de ahí inicié mi camino”, sentencia enlazando el legado de sus ancestros con su propia aportación original basada en la experimentación. Para él, hallar el límite de hasta dónde puede ser estirada la materia prima es el reto que afrontó desde sus inicios en un proceso que asemeja al del enamoramiento. Este “tour de force” le permitió descubrir las propiedades del cuero, y fundado en este conocimiento pudo comenzar a desarrollar formas inéditas , tan características y reconocidas hoy día. Este reconocimiento le llegó el año pasado al alzarse como ganador de la XIV edición de los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y en particular el área de promoción de la artesanía, Fundesarte.

Este galardón lo recibió el 21 de diciembre de 2021 en un acto celebrado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en Madrid. Su candidatura ya había sido acordada a finales de septiembre en una reunión del comité de evaluación, que lo seleccionó por “el conjunto de una obra consolidada” dentro del sector del cuero.

Este reconocimiento distingue “a actores relevantes de la artesanía nacional que con su trabajo hacen del sector un motor de economía, empleo o innovación y que otorgan un valor añadido al prestigio de nuestro país”, según expresan los organizadores.

El jurado valoró en José Luis Bazán “su constante exploración de los límites del material recuperando técnicas antiguas mientras investiga nuevas formas de producción”. No en vano, sus obras han sido expuestas en España, Francia, Portugal, Marruecos, India, Italia, entre otros países, y sus productos se distribuyen en Estados Unidos.

La Fundación EOI señaló que “la línea común del trabajo de este maestro artesano del cuero es la exploración constante de los límites del material. Recupera técnicas tradicionales pero también investiga con otras nuevas, como la oxidación de ciertos metales para conseguir colores especiales”.

Jornadas de aplicación multisectorial de la piel

Este jueves, 30 de junio de 2022, a mediodía, José Luis Bazán participa en unas jornadas de aplicación multisectorial de la piel en el Centro Tecnológico de la Piel Movex, que cuentan con el patrocinio de la Unión Europea, Junta de Andalucía, Extenda, Invest in Andalucía y la marca UbriQuality.

