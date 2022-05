Leather Connection: anunciadas unas jornadas sobre tradición y futuro de la piel

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social, José María Román, visitó el 4 de mayo de 2022 las instalaciones de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel Movex, en Ubrique, para participar en la presentación del proyecto Leather Connection, Leather Retrofuture: Tradición y futuro de la piel. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por esta fundación con el objetivo de “potenciar la industria de la piel, haciendo énfasis en la calidad, la excelencia industrial y las singularidades de la marroquinería en la zona y tratando de involucrar a la ciudadanía en la experiencia”.

Esta iniciativa se desarrollará los días 2 y 3 de junio de 2022 y consistirá en una serie de mesas de debate y análisis en “lugares emblemáticos” de esta localidad relacionados con la industria de la piel, como la plaza del Ayuntamiento o la ermita de San Juan. De esta manera, se pretende “conectar la industria de la piel con el resto de agentes que componen la cadena de valor y los consumidores finales”. Según la Diputación, “agentes del sector de la moda, decoración, influencers, proveedores de tecnología, materia prima, consumidores y turistas son los destinatarios de esta iniciativa que apuesta por reforzar el negocio de la piel en Ubrique”.

En su intervención, el vicepresidente 1º de la Diputación resaltó “la importancia de este tipo de iniciativas, que crea sinergias entre el turismo y la industria en beneficio de la ciudadanía para situar a la provincia a la vanguardia de sectores ya tradicionales, como el caso de la piel, y que demuestran una inquietud manifiesta por avanzar”. En su opinión, se trata de un ejemplo de “sostenibilidad ambiental, económica y social”. Román expresó su confianza en que serán un “hito interesante para que la piel sea aún mejor percibida de lo que ya es, al tiempo que facilitará la generación de empleo”. En ese sentido, señaló la disponibilidad de la Diputación para continuar colaborando con el Ayuntamiento y las empresas del sector para desarrollar proyectos que avancen en esta línea.

El proyecto Leather Connection se financia con una subvención de 40.000 euros, a través del Plan DipuActiva de la Diputación, tal y como recordó Román.

Por su parte, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, agradeció el apoyo de la administración provincial para “poner en marcha este proyecto, en el que se apuesta por reforzar la identidad ubriqueña”.

Finalmente, Javier Gallego, gerente de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel Movex, explicó que entre los objetivos de las jornadas se encuentran los de “dinamizar el sector de la piel, transferir información con las empresas locales y viceversa y crear lazos de unión, además de lanzar el mensaje de que Ubrique está de moda”.

Durante el Leather Connection los participantes reflexionarán sobre algunas de las temáticas que preocupan en el sector: artesanía vs tecnología; concepto vs producción; ciencia vs empresa; industria vs mercado; lo local vs lo global; tradición vs futuro. La idea es lanzar un manifiesto final, al término de las jornadas, con las principales conclusiones de estos debates.

El Plan DipuActiva 2020-2022 de la Diputación tiene como objetivo “dinamizar los sectores económicos y empresariales más relevantes de la provincia, promoviendo cambios en las estructuras productivas actuales”. Se desarrolla mediante convenios de colaboración, como el que la Diputación ha rubricado con la Fundación Movex para realizar el proyecto presentado. Cuenta con un presupuesto global de más de 6 millones de euros divididos en las anualidades 2020, 2021 y 2022.

Declaraciones de José María Román: https://archive.org/download/el-periodico-de-ubrique/20220504-Roman_Movex%20en%20DipuActiva.mp3