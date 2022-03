Alas Violetas denuncia que la Junta impide la celebración en Los Toruños del V Encuentro de Colectivos Feministas de la Provincia

Alas Violetas de Ubrique y otros colectivos feministas difundieron el 30 de marzo de 2022 el siguiente comunicado:

La apropiación ideológica del PP de los espacios públicos

El entorno natural de Los Toruños dentro de los espacios municipales de Puerto Real y El Puerto experimentó desde febrero de 2021 un cambio en el modelo de gestión propiciado por el actual gobierno de la Junta, pasando de tener un modelo de gestión parcialmente privatizado a otro de gestión integral adjudicada a la empresa privada multiservicios Orthem, filial de la empresa murciana La Generala, gracias a un presupuesto que rozaba una baja temeraria que a nadie hizo saltar ningún tipo de sospechas. Esta empresa asumía así la totalidad de los servicios de gestión del Parque: mantenimiento de los edificios, obra civil, instalaciones, infraestructuras, mantenimiento de la vegetación, la limpieza y organización de actividades y la vigilancia integral del parque, excepto el bar.

Esta vuelta de tuerca más en la privatización de los servicios públicos que consideramos gravísima, se suma a otro hecho que consideramos igualmente grave y que nos ha salpicado de lleno en estas últimas semanas: la gestión por parte de los responsables políticos de los bienes públicos con criterios puramente ideológicos, lo cual para nosotras supone sobrepasar una línea roja inadmisible. Eso es lo que está haciendo La Delegada Territorial de Fomento y Cultura, Mercedes Colombo y la Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, María del Carmen Compagni, responsables en primera instancia de que la Coordinadora Provincial de Colectivos Feministas de la provincia de Cádiz no pueda celebrar su «V Encuentro Provincial» en La Casa de Los Toruños, al haberse denegado el permiso correspondiente.

Y es que el pasado 25 de marzo, Manuel Campuzano Izquierdo, jefe de Equipo de Parques Metropolitanos nos informa mediante correo electrónico que «debido a instrucciones recibidas, no podían autorizar la actividad. Las dependencias del parque se van a dedicar a actividades culturales y relacionadas con el medio ambiente».

No deja de sorprendernos que esta actividad sea la única que no ha sido autorizada y sobre todo que se prohíba cuando el pasado 11 de marzo fue aprobado el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía por el Consejo de Gobierno en el que se sienta la misma Consejera de Fomento que nos ha denegado el permiso, y que tiene entre sus principios rectores lo siguiente: En materia de igualdad «…juega un papel clave el movimiento feminista impulsado por las asociaciones y federaciones de mujeres, como importante sector asociativo que colabora en la concienciación y el desarrollo de las políticas para la erradicación de las desigualdades por razón de género en todas las esferas de la vida pública y privada y sirve de herramienta transversal de transformación social. Apostar por el tejido asociativo como un activo en políticas de igualdad es un ejercicio de democracia que ya concibe la ciudadanía, que facilita el debate público y la participación y supone un aliado importante capaz de transformar la realidad de hoy».

Todo esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿Estamos viviendo una supresión de nuestras libertades? ¿Se está coactando nuestro derecho de reunión? Parece ser que actualmente no todos los eventos, o más bien, no todas las temáticas son bien acogidas en este espacio. ¿A qué se debe esto? ¿Tiene algo que ver la nueva gestión del Parque? Nosotras creemos que sí, ya que ha sido con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía del PP y C’s, con el apoyo de Vox, cuando se ha producido dicho cambio en la gestión y en la toma de decisiones respecto a qué eventos o temáticas sí son adecuadas o no celebrar en este lugar PÚBLICO.

Es bien sabido que el feminismo produce cierto escozor o incomodidad a algunos sectores de nuestra política, y si de lo que se trata es de que unas cuantas mujeres feministas se quieran reunir para organizarse, estamos hablando de altos niveles de peligrosidad, no vaya a ser que las mujeres queramos impedir que nos quiten derechos o queramos reclamar una igualdad real.

Por eso, ante esta negativa para poder celebrar nuestro «V Encuentro de Colectivos Feministas de la Provincia de Cádiz», pedimos explicaciones al órgano público pertinente, ya que anteriormente hemos realizado muchos eventos en este recinto y nunca hemos tenido problemas.

Desde La Coordinadora Provincial de Colectivos Feministas de la provincia de Cádiz, conformado por: Marea Violeta (Jerez), Colectivo Feminista (Trebujena), Marea Violeta (Sanlúcar), Las Tres Rosas (El Puerto de Santa Mª), Kódigo Malva (Chiclana), Café Feminista (Chiclana), Alerta Púrpura (Puerto Real), Colectiva Jarana (Cádiz), Marea Violeta (Campo de Gibraltar), Asamblea Ecofeminista (San Roque), Alas Violetas (Ubrique), Marea Violeta (Sierra de Cádiz), Tertulia Feminista Arcense, Marea Violeta (Bornos y Coto), queremos pedirle a la señora Mercedes Colombo y a la señora María del Carmen Compagni que se estudien bien el Plan de igualdad que sus socios de gobierno han aprobado, que recapaciten acerca de esta decisión que a nuestro parecer es coactiva y solo responde a criterios ideológicos y advertirles también que no vamos a quedarnos calladas mientras nos recortan en derechos y libertades. Este gobierno nos quiere calladas, pero nos va a encontrar organizadas.