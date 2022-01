Los cuatro recientes libros del catedrático emérito de Sociología Juan Maestre que distribuye Editorial Tréveris

El catedrático emérito de Sociologí­a de la Universidad de Sevilla Juan Maestre Alfonso ha dado a la luz un nuevo libro: University Transfer. Con prólogo de Elías Zamora Acosta y editado por Red de Impresión, lo distribuye comercialmente Editorial Tréveris, con sede en Ubrique. Se trata de un “testimonio crítico con la universidad”, según confesó el propio autor en la presentación al público de esta monografía, que se celebró en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla el 22 de noviembre de 2021.

Juan Maestre se expresa así sobre este último libro: “Confieso que no se trata solamente de un viaje, sino de un testimonio no exento de compromiso social. Un viaje que finaliza en donde se inició pero que, como en una espiral, en un nivel históricamente distinto. Un tránsito por la actividad docente y discente que discurre en el transcurso de 60 años. Un viaje variado y animado, en el que no faltan momentos de angustia y desesperación, como también de satisfacción. Un testimonio crítico, muy crítico, en el que se resucitan paisajes desapercibidos pero que no deben de permanecer ignorados guardias civiles con bayoneta calada en la puerta de entrada a centros docentes, la mili para señoritos/señoritas (el Campamento de Robledo y Villabragas), el Sindicato Español Universitario, obligatorio y gubernamental, pero también origen de instituciones que fagotizaron la transición. De unos y de otros: UCD, PCE, FLP, PCm-l, Trotskos, nacionalistas de todo tipo y lugar…

Decir que ha desembocado en una juventud que supera las esperanzas de nuestras expectativas sería quedarse corto.

Un viaje, un transfer, en el que no se deja títere con cabeza.

Acompañado, entre otros, por la Comuna Internacionalista de Zamora, protagonizada por un malagueño, el Partido del Orgasmo Esmerado; el proceloso resurgimiento de la sociología española… Recorridos por una España tan triste como cutre, en la que se vislumbraba un entorno social, político y económico harto prometedor pero que no consiguió satisfacer las expectativas de muchos.

Una acerada crítica de los espacios académicos y de la práctica profesional de la docencia”.

La vida cotidiana durante el franquismo

Persiguiendo mi sombra. Pecado culpa y sociedad en la España de Franco es otra obra reciente del catedrático emérito de Sociología Juan Maestre que comercializa Editorial Tréveris. El propio autor define esta monografía con estas palabras: “Una inmersión en mí mismo y en mi entorno. Un escenario por el que atravesaron padres, madres, tíos y demás familia; padres espirituales, padres prefectos, padres confesores; hijos de puta y muy buena gente que haberla haila; variopintos sargentos, coroneles y generales, hasta aspirantes a golpistas y sus arquetipos opuestos; defensores de lo propio y de lo ajeno; pobres y ricos; buenos, malos y vete a saber qué, pues ni ellos mismos están seguros de lo que son, quieren ser y menos aún del qué serán; prochinos del barrio de Salamanca y auténticos rusos en El Escorial… De todo o de casi todo y para casi todos”.

Se trata de “una investigación por medio de técnicas autobiográficas referente a la historia de la vida cotidiana española durante el franquismo que se lee como una novela. Recuerdo, reflexión, análisis de una decadente y represiva sociedad. El escabroso ambiente de un colegio religioso. Presión y re-presión. Sexo y pecado. De la familia patrialcal a la dictadura militar, o vivecersa…”.

El aprendiz de sociólogo rural

Recuerdos y percepciones de un aprendiz de sociólogo rural es el título de otro libro de Juan Maestre editado en 2021. Con prólogo de Rufino Acosta Naranjo, esta obra la editó Dictus Publishing y la distriuye comercialmente Editorial Tréveris. Para comprender el significado de este libro, hay que recordar que Juan Maestre Alfonso inició su andadura profesional como sociólogo rural del Ministerio de Agricultura. Las exigencias del momento requirieron improvisar y aprender al mismo tiempo. Como miembro del gabinete de estudios de la Dirección General de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, colaboró en el diseño de una nueva política agraria. Las tierras de Castilla la Vieja, trabajadas por medianos propietarios y, luego, la Andalucía latifundista y subdesarrollada, son descritas y analizadas a través de sus experiencias. Este relato contribuye a conocer detalles y circunstancias con las que tuvo que enfrentarse el desarrollo económico español, cuyas primeras etapas tuvieron como protagonista a la sociedad rural española.

El índice de contenidos es el siguiente: Prólogo. Introducción para desconocedores y olvidadizos. Parte I.- Castilla la vieja. Arriba España. Perdido en Palencia. La oficina siniestra. Bueno y bien. Creced y multiplicaos. Sociólogos pioneros. Segovia. Parte II.- Andalucía. Desarrollo a toque de corneta. En desarrollista te convertirás. Turismo iniciático. Aceituneros altivos, decidme de quién son esos olivos. Habitaciones inhabitables. El campo de el campo. Castellar de la Frontera. Frenando el cambio. Del cacique sl especulador urbanístico. Nuevos rumbos. Bibliografía.

Hombre, tierra y dependencia

Juan Maestre explica las vicisitudes por las que atravesó hace medio siglo para escribir su libro Hombre, tierra y dependencia en el Campo de Gibraltar (Un estudio de campo en una zona subdesarrollada), cuya segunda edición ha visto la luz.

Este trabajo, considerado un clásico de la Sociologí­a en España, fue editado en 1968 por la editorial Ciencia Nueva. Se trató, en palabras recogidas por el propio autor y pronunciadas por un interviniente en un acto celebrado en 2017 en la Garrison Library de Gibraltar, de “un libro valiente y atrevido”. Tanto fue así­ que cuando fue publicado en pleno franquismo, el gobernador militar del Campo de Gibraltar prohibió su venta en esta comarca. Juan Maestre rememoró cincuenta años después los orí­genes y finalidades de esta obra, en la que analiza las condiciones de vida del área urbana y rural circundante a la colonia británica.

Este análisis sociológico y económico se estructura en cuatro capí­tulos: El Campo de Gibraltar, El área urbana, El área rural y Castellar de la Frontera. La segunda edición se abre con un amplio prólogo, de 23 páginas, y se completa con un apéndice fotográfico y un í­ndice de cuadros.

El hecho de que uno de los capí­tulos del libro esté consagrado a Castellar justificó la presencia de Juan Maestre en este municipio en su presentaciòn en 2018. Este reencuentro, medio siglo después, despertó el interés de los concurrentes, algunos de los cuales recordaron aquellos tiempos en los que el ahora catedrático emérito de Sociologí­a realizaba su trabajo de campo en esta zona, donde coincidió con su entonces novia -hoy esposa-, Marisa Rodrí­guez Mojón, quien llevaba a cabo unos trabajos antropológicos y quien también participó en el coloquio rememorando algunas vicisitudes vividas en Castellar viejo en aquella época.

