El libro Aventura en el índice, de Juan Francisco Barea, sale a la luz el 17 de diciembre

El viernes 17 de diciembre de 2021, a las 19 horas, se presenta en el IES Los Remedios de Ubrique (avenida Herrera Oria) el libro Aventura en el índice. Índice, dícese del dedo que señala al horizonte, escrito por Juan Francisco Barea. Esta obra forma parte de la colección “El Alambique”, que está patrocinada por la Librería El Alambique y que edita Editorial Tréveris. Se trata del segundo libro de una colección de tres obras inéditas de autores noveles ubriqueños.

Sobre esta obra, el autor expresa lo siguiente: “Se trata de una obra donde se cuenta la evolución en la vida de alguien con muchas inquietudes, que ha tenido grandes dosis de suerte, aderezadas de intuición, sentido común y unas inmensas ganas de sentir. Son 27 historias, una por cada letra del abecedario, de ahí su nombre, y en cada una de ellas recomiendo una canción o un libro o una película”.

Este libro, de 176 páginas, está ilustrado con imágenes y con un código QR que remite a una “playlist” de canciones elaborada por el propio autor. El prólogo es del escritor Rafael Ramos.

Juan Francisco Barea donará a la Asociación Vamos Juntos Ubrique los derechos de autor que le correspondan.

El acto de la presentación lo amenizará el guitarra Antonio López. En este acto intervendrá el propio autor, quien firmará ejemplares de su libro al término de su intervención. El acto será presentado por Isabel Vázquez, propietaria de Librería El Alambique. Intervendrán también en esta presentación Rafael Ramos, Esperanza Cabello y Maribel Lobato, presidenta de Vamos Juntos Ubrique.

Al término de la presentación se invitará a una copa de vino, cerveza o refrigerio.

Índice

Presentación

Prólogo, por Rafael Ramos

Introducción

A Aljibe por la Merga

B Boyar. Mi primera carrera en bici

C Cruce de los Andes. Patagonia

D Chapada Diamantina

E Escuela. Primeras pellas

F Fuengirola, 1989

G GPS. Cueva de los Burros

H Haugesund. Noruega

I Isla de Cres. Croacia

J Jóvenes y salvajes. Motillas

K Trekking Toubkal

L Logan Watts y Virginia

M Mulhacén

N Neumonía

Ñ Año nuevo. Tienda de campaña

O Operación Camino de Santiago

P Pollo con verduras

Q Río Gualdalquivir

R Riglos. Panchito va de escalada

S El siluro

T Tom Sawyer

U Un viaje en el tiempo

V El viaje que nunca hice

W Water closet

X Tacha con una x lo que piensas que no se puede. Yo no lo veía

Y …Y Alemania

Z El viaje que haremos

Epílogo

Agradecimientos