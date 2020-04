La junta de portavoces del Ayuntamiento acuerda gestionar la adquisición de mascarillas para todos los habitantes de Ubrique

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Ubrique acordó el 6 de abril de 2020 gestionar la adquisición de una mascarilla de uso doméstico para cada habitante de Ubrique, según informó en un comunicado difundido la noche del 7 de abril. El comunicado dice así:

Asimismo, la alcaldesa recordaba la instrucción ya dada los primeros días de estado de alarma, para que ningún concejal del equipo de gobierno comprometiera ningún gasto de sus delegaciones que no estuviese ya comprometido. Compartiendo con los portavoces que tenemos que estar preparados para que el Ayuntamiento sume todos los recursos posibles para atender las dificultades de las familias, tras esta crisis sanitaria, y plantear un paquete de medidas de apoyo al tejido socioeconómico ubriqueño en función de lo que otras administraciones aporten o no, ante el nuevo escenario desconocido que se presume y cuyas consecuencias aún no están ni previstas ni cuantificadas.