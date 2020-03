La alcaldesa, al carecer de instrumentos para dictar la parada de la producción, pide que se queden en casa quienes no realicen labores de primera necesidad

El Ayuntamiento de Ubrique difundió el 18 de marzo de 2020 un comunicado en el que hace un llamamiento público para hacer una cuarentena efectiva en la localidad. En esta nota, la alcaldesa, Isabel Gómez, al reconocer que carece de instrumentos para dictar la parada de la producción, pide que se queden en casa quienes no realicen labores de primera necesidad.

El texto dice así:

“En estos días, además de implantar requisitos de prevención, son muchas las empresas que por responsabilidad social han decidido parar su actividad mediante diferentes formas, además de otras que han podido implantar el teletrabajo y medidas de conciliación por cuidado de menores y dependientes, por lo que es el momento de revisar las medidas a nuestro alcance para que a través de la negociación, así como la individual, en caso de no haber delegados de personal en el centro de trabajo, determinen cuál es la que deben poner en marcha para la mayor cobertura del trabajador y trabajadora así como de la empresa, que velen también por el trabajo y por el cumplimiento de contratos con las marcas.

Por ello, Isabel Gómez, reconociendo que no cuenta con instrumentos para dictar la parada de la producción, hace un llamamiento público y general a toda la ciudadanía ubriqueña, empresarios y empresarias, empleados y empleadas, para que, en un acto de responsabilidad, quienes no realicen labores de primera necesidad se queden en casa. Solo de esta forma podemos garantizar que esta cuarentena sea efectiva”.