La delegada territorial de Salud muestra su apoyo a las profesionales de atención primaria del Centro de Salud

La Delegación Territorial de Salud y Consumo y el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, al que pertenece el Centro de Salud de Ubrique, han mostrado “todo su apoyo a los profesionales de Atención Primaria de este municipio que hacen posible la gran atención sanitaria que recibe su población, tanto adulta como infantil”, según un comunicado difundido por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud el 18 de mayo de 2023. Prueba de este respaldo es que la delegada territorial del ramo, Eva Pajares, el gerente del Área, Miguel Ángel Ortiz, y parte de su equipo directivo han acudido este día al Centro de Salud ubriqueño para estar con sus profesionales, “sometidos a una injusta presión en los últimos tiempos, la cual incluso motivó en su día una concentración de la plantilla con la lectura de un manifiesto en el que solicitaba la colaboración de los usuarios para mantener una relación positiva que les permita ejercer su profesión con compromiso y mantener su objetivo principal: la salud de la población”, según indica el comunicado.

En esta línea, la delegada, el gerente del Área, y el subdirector del Distrito Sierra, José Enrique Sánchez, junto al equipo directivo, han mantenido diversos encuentros para abordar la atención sanitaria en Ubrique, “aunque siempre sobre la base objetiva de que está garantizada”. En una reunión desarrollada en el municipio el pasado marzo, Pajares, apoyada y respaldada por los datos, ya puso en valor la atención que se presta en “este importante Centro de Atención Primaria de la Sierra de Cádiz”, y recordó, en cuanto a la asistencia pediátrica, que es similar a la de otras zonas rurales de la provincia y Andalucía. Asimismo, ya entonces, “tuvo que pedir respeto para las dos médicas capacitadas y solventes que realizan esta labor en Pediatría y que cuentan con todo el apoyo (por escrito y firmado, incluso) de la plantilla del Centro de Salud”.

El comunicado añade lo siguiente:

Previamente, la propia dirección del Centro de Salud ya atendió las demandas que sobre la atención pediátrica se realiza en Ubrique, a raíz de la incorporación de una profesional el pasado 1 de enero, con la que se consiguió, con mucho esfuerzo, cubrir los dos puestos de Pediatría con los que cuenta el municipio, tras una búsqueda incesante, porque de todos es conocido la falta de médicos disponibles y más aún para realizar funciones pediátricas.

El problema de cobertura de los puestos de Pediatría no es sólo de Ubrique y en esta población, como en otras muchas de todo el país, se está cubriendo con profesionales de Medicina de Familia; en el caso de las que atienden el Centro de Salud ubriqueño están haciendo perfectamente su trabajo con el soporte, además, de todo el equipo sanitario del centro.

De otro lado, hay otras demandas que también han sido atendidas. La ubicación de las consultas de Pediatría en el Centro de Salud, que responde a una nueva distribución de las consultas personalizadas de Enfermería, que han pasado de tres a seis, en beneficio de toda la población, y que, por tanto, concentra en un mismo lugar todas las usadas por menores, en concreto tres, una de de ellas de nuevo servicio, la de la enfermera de atención pediátrica. Asimismo, se contempla una obra para crear en este área una sala de espera más amplia y luminosa.

Otra de los temas planteados es el horario de los controles de Niño Sano que está perfectamente planificado tras la experiencia de la pandemia y con el aumento de bronquiolitis existente a finales de diciembre y principios de año; así, se consideró que estos controles se realizaran a una hora en la que la consulta pediátrica ofreciera mayor seguridad para los pequeños, es decir, que no coincidieran con menores enfermos, con lo cual es a primera hora de la mañana o a primera de la tarde cuando más garantías se ofrecen.

Pese a todas estas explicaciones, se activaron una serie de medidas de protesta que provocaron una reacción de incomodidad y molestia en los profesionales del Centro de Salud, sobre todo entre las médicas que están atendiendo las consultas de Pediatría y que, finalmente, han renunciado a sus contratos con fecha 31 de mayo.

Por todo ello, la delegada ha pedido a los convocantes de estas acciones reivindicativas que reflexionen sobre si son consecuentes ante la realidad de la Atención Primaria en Ubrique, un municipio con toda su plantilla cubierta, con más de 65 profesionales (11 más que en el año 2018), con toda la cartera de servicios que puede ofrecer un Centro de Salud que, además, acoge una oferta de especialidades: Salud Mental, gracias a la colaboración del Equipo de Salud Mental Comunitaria de Villamartín; Rehabilitación, en coordinación con el Hospital de Ronda (Málaga); y Salud Bucodental.

El Centro de Salud de Ubrique no tiene, en la actualidad, demoras de demanda clínica ni telefónicas; atiende todos los días del año a 16.441 habitantes para los que cuenta con 11 médicos de familia; 2 más para Pediatría; 11 enfermeras de familia; 4 médicos para el dispositivo de apoyo; 2 para Enfermería de apoyo; un trabajador social; una matrona; un administrativo; 3 auxiliares administrativos; 4 celadores conductores; 6 celadores conductores en ruta; una enfermera gestora de casos; dos enfermeras de Pediatría; una enfermera escolar; una enfermera en la Consulta de Acogida; dos fisioterapeutas; un odontólogo; 5 TCAE; y un técnico de Rayos. Además, con motivo de la pandemia se cuenta con 5 profesionales más de diferentes categorías. En cuanto a las Urgencias, dispone de un equipo de presencia física todos los días, un equipo móvil DCCU y cuenta con una ambulancia de un soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, ambas las 24 horas.

Además, en los últimos años, el Centro de Salud de Ubrique se ha posicionado entre los más cumplidores en cuanto objetivos asistenciales y de calidad, logrando recientemente la certificación en nivel ‘Avanzado’ por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)”.