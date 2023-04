A la luz La Remonarquía, libro póstumo del escritor ubriqueño Jesús Ynfante

El libro La Remonarquía españolal La última restauración de la monarquía en España, obra póstuma del periodista y escritor ubriqueño Jesús Ynfante, salió a la luz el martes 18 de abril de 2023 a mediodía. Fue presentado en el Palacio de los Gobernadores de San Roque Esta monografía la han editado la Asociación Casa de la Memoria, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y el Servicio de Memoria Histórica y Democráticala de la Diputación provincial de Cádiz, con producción editorial de Ediciones Mayi. En el acto intervinieron Juan Carlos Ruiz Boix, presidente de la Diputación; Margarita García Díaz, presidenta de la Asociación Casa de la Memoria, e Isabelo Herreros, presidente de la Asociación Manuel Azaña. A través de un vídeo, intervino también el autor de la ilustración de la cubierta y amigo del autor, Andrés Vázquez de Sola.

Esta obra, que es el número 1 de la colección “Jesús Ynfante”, es fruto de un trabajo colectivo a partir del original manuscrito que dejó inédito su autor, fallecido en 2018 en Los Barrios. Entre la documentación del legado de Jesús Ynfante que se encuentra depositado en el archivo de la Casa de la Memoria La Sauceda, apareció un conjunto de carpetas que contenían el manuscrito de una obra inédita de este escritor, nacido en Ubrique, así como recortes, noticias, artículos y los guiones y borradores con los que Ynfante iba montando la obra que nominaba con el sorprendente título de La Remonarquía Española.

Margarita García Díaz explica: “Estábamos ante un libro que Jesús no había conseguido publicar en vida y nos pusimos en contacto con sus familiares y sus amigos que conocían de su existencia y comenzamos a transcribir, ordenar, integrar, revisar, etc. el texto, tareas para las que contamos con personas voluntarias vinculadas a la Casa. De la transcripción se encargó Laureano Rodríguez, del prólogo se ocupó Isabelo Herreros y de la portada, Andrés Vázquez de Sola, amigos de Ynfante.

Conviene recordar que Jesús Ynfante es el autor de una importante obra que podemos encuadrar dentro de un periodismo de investigación, con una quincena de libros y decenas de artículos publicados, especialmente, en los momentos de la Transición española. Un joven Ynfante que, desde el exilio de París, había hecho saltar todas las alarmas del franquismo con el bombazo editorial que significó la publicación por Ruedo Ibérico de La prodigiosa aventura del Opus Dei: génesis y desarrollo de la Santa Mafia en 1970.

Poseedor de una extraordinaria capacidad para el análisis y la crítica, así como un estilo claro y directo no exento de fina ironía, Jesús Ynfante se metió en casos de abuso de poder y fraudes económicos y denunció, con valentía y desde el más estricto conocimiento del asunto, todas aquellas situaciones de injusticia con las que se fue encontrando.

Gracias a la Diputación de Cádiz, que ha asumido la edición de este libro póstumo, hoy podemos volver a deleitarnos con este particular y certero estudio de momentos clave en la historia reciente de España, como fue la decisión de Franco de reinstaurar la monarquía, recuperando a la dinastía Borbón. Otros acontecimientos también tienen cabida en el libro, como el abandono del Sáhara, los acontecimientos del 23F, hasta lo que él llama la Transición de nunca acabar”.

Por su parte, Ruiz Boix manifestó: “Es de agradecer que, de vez en cuando, se publiquen títulos como éste, que se salen de lo que se pueden considerar ideas pre-establecidas y que te hacen pensar. Fue una pena que Jesús se nos fuera tan pronto; y es un alivio que entidades como la Casa de la Memoria de La Sauceda y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar sumen sus esfuerzos para que su legado siga vivo”. El presidente de la Diputación englobó esta publicación en “la revitalización de las políticas de defensa y divulgación de la memoria histórica; un contexto aderezado por la promulgación de la nueva Ley estatal de Memoria Democrática (20/2022), con hitos como la exhumación del dictador de Cuelgamuros o la retirada de los restos de Queipo de Llano de La Macarena”. Según dijo, “más allá de esos símbolos hay un trabajo incesante como la que desempeña el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz”.

El autor del prólogo,, Isabelo Herreros expuso una semblanza sobre el autor. Rememoró vivencias compartidas en la redacción de la publicación satírica El Cocodrilo y su periplo periodístico posterior. Además, señaló la tesis que sirve de sustrato a La Remonarquía: las cuatro restauraciones de la dinastía borbónica, el tránsito de la dictadura de Franco a la monarquía y la “transición de nunca acabar”.

Entre el público se encontraban Pilar Infante, hermana del autor del libro; representantes de las dos asociaciones promotoras de esta edición; amigos personales del escritor y la titular del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, Lucía Trujillo, entre otras personas.

En su intervención, Margarita García Díaz manifestó lo siguiente:

Muy buenos días a todas y a todos por acompañarnos en este día tan especial en el que rescatamos una porción del enorme legado que nos ha dejado este hombre tan singular que fue Jesús Ynfante. Les hablo en nombre de la Casa de la Memoria La Sauceda, lugar en el que convergen dos asociaciones: el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación Casa de la Memoria.

En primer lugar tenemos que manifestar nuestro agradecimiento a la Diputación Provincial de Cádiz, con su presidente a la cabeza, por haber hecho suya la culminación de este proyecto y, de esta manera, seguir dando voz a un hijo ilustre de la provincia.

También queremos reconocer a la editorial Mayi por el excelente trabajo que han hecho, ya que no eran pocas las indicaciones que les hemos dado y que se ven reflejadas en el libro.

Queremos dar las gracias, desde luego, a la familia directa de Jesús y a sus amigos, que han sido un verdadero estímulo para seguir adelante y han aportado datos e informaciones sobre la creación de esta obra. Gracias a su hermana Pilar, a Pablo Bianchi y a José Ignacio Domínguez.

Especial mención a Isabelo Herreros, a quien a continuación podremos oír y que es el responsable del prólogo y a nuestro sanroqueño más genial, Andrés Vázquez de Sola, por esa caricatura en la que incluye al monarca emérito. No sé si al colocarlo ahí quiere simbolizar que, a Jesús, Juan Carlos I le tocaba las narices. Andrés no está aquí presente, pero nos ha enviado un mensaje.

Y hasta llegar aquí ha habido un trabajo importante porque lo que teníamos eran bastantes carpetas con recortes, cartas, artículos, varias versiones de guiones y de los diferentes capítulos y multitud de ideas escritas en pequeños trozos de papel que Jesús iba grapando en folios, en el lugar que debía ocupar en el texto. Ha sido necesario, en primer lugar, trascribir todo el texto. Esta tarea la asumió Laureano Rodríguez, que le ha cogido el tranquillo y ya está acabando la trascripción de un segundo manuscrito igualmente inédito y que pretendemos publicar. Desde Ruby, Ana y Yolanda, las voluntarias que fueron localizando más documentos en el archivo, al equipo que nos hicimos cargo de desentrañar el texto, eliminar repeticiones, integrar algunas partes, corregir las inconexiones que con esto se producían, hacer muchas revisiones y las pertinentes correcciones. No obstante, hay que decir, que todas estas actuaciones han sido extremadamente respetuosas con las palabras del autor. Igualmente, se decidió incluir notas a pie de página para aclarar en determinados momentos algunos aspectos, como por ejemplo, puesto que este libro se terminó de escribir por el autor en 2015, puede haber alguna información que se haya modificado en estos años. Nada esencial, por otro lado, que devalúe el valor del libro.

También se vio conveniente desglosar la numerosa e interesantísima bibliografía que Jesús manejó para documentarse, algo que no podemos hacer con la documentación a la que sin ninguna duda tuvo acceso, ya que Jesús Ynfante no escribía nada sin tenerlo comprobado con fuentes primarias. Este equipo también acordó cuestiones relacionadas con el formato, como incluir la coronita que Jesús tenía dibujada entre sus papeles y que se ha situado al final de cada capítulo, o que apareciera, de alguna manera, su preciosa letra de amanuense virtuoso, y así la hemos incluido en la contraportada. Hemos trabajado personas de la Asociación Casa de la Memoria y del Foro por la Memoria, conformando un grupo en el que, de diferentes maneras han colaborado Juan Carrasco, Juan León Moriche, Juan Manuel Pizarro, Andrés Rebolledo, Fernando Sígler, Elena Trujillo y yo misma. Ha sido un trabajo de equipo.

Pero, entrando en materia, lo que nos ofrece este volumen, es un recorrido por los principales acontecimientos que están relacionados con la vuelta de la monarquía a España, decisión que se vio consagrada en la legislación franquista con la aprobación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, lo que significaba el restablecimiento de España, nuevamente como un reino, recuperando a la dinastía Borbón, depuesta pacíficamente en 1931. De ahí, el título que Jesús Ynfante adopta para su libro, la Remonarquía española. Por otro lado, en ese diseño legal, Franco asumía una figura que puede ser asimilada a la de un regente, ya que, se reservaba el derecho a la jefatura del Estado para él, de por vida, al tiempo que definía de forma palpable que quien suceda a Franco, “a título de Rey o de Re­gente, debía ser persona de estirpe regia, varón y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los principios del Movimiento Nacional”. De todas las maniobras, hasta quedar este texto plasmado en la ley, así como de la relación entre Franco y la familia Borbón, especialmente con Juan de Borbón, el libro da una cumplida cuenta, sobre todo a partir de la correspondencia y los encuentros que ambos mantuvieron. Además, como sabemos, Franco decidió saltarse una generación a la hora de designar sucesor al trono, despreciando a Juan de Borbón y optando por su hijo Juan Carlos. En esta decisión tuvo mucho que ver las presiones que desde sectores de los llamados tecnócratas dirigieron hacia Franco para colocar a su candidato. Algo que ha pasado a la historia como la “Operación Salmón”.

Y así llegamos al momento en el que Juan Carlos Borbón fue proclamado sucesor el 23 de julio de 1969, por lo que Ynfante denomina: el gallinero de las Cortes. Lo describe de la siguiente manera: “de rodillas, como los cruzados del Medievo y con la mano derecha sobre los santos evangelios de la Iglesia católica, juró como príncipe de España”. Después, el libro recoge el discurso que Juan Carlos pronunció en aquella calurosa tarde de verano que Jesús contrapone, como algo anacrónico, al viaje a la Luna que en aquellos momentos se estaba culminando. Todo este episodio está sembrado de un fino humor y una extraordinaria ironía, cualidades de las que era un maestro nuestro autor.

En otro párrafo, expone con claridad, que “Nunca se podrán borrar los orígenes franquistas de la monarquía res­taurada española, por ser una dictadura militar en la que se hablaba o actuaba con descarada ostentación de sus atropellos, sin pudor ni respeto de los derechos humanos desde sus orígenes truculentos”.

Otro de los episodios en los que el libro se centra es el relacionado con el 23F. Aparte de un exhaustivo relato de los hechos aportando pruebas que, de ninguna de las maneras exoneran al entonces jefe de Estado y a algunos de sus más cercanos colaboradores, como lo era uno de los principales inculpados, el general Armada, Jesús recoge una numerosa relación de comentarios de personas del mundo periodístico, literario y de la cultura en general de gran interés, analizando también la oscura figura del “Elefante Blanco”. Ya saben que la clarificación de este asunto ha sufrido un cierto revés, ya que, por el momento no habrá una desclasificación automática y generalizada de todos los secretos de Estado previos a la nueva legislación, la Ley de secretos del Estado de 2022. Es decir que, en este aspecto, el material y el texto de Jesús Ynfante siguen teniendo una extraordinaria vigencia, porque no han sido superados por nuevas investigaciones.

También encontramos capítulos dedicados al delicado asunto del Sáhara, un tema recurrente en nuestra historia reciente que sigue teniendo flecos inaceptables en una sociedad de progreso y finaliza en los momentos iniciales del reinado de Juan Carlos I cuando da comienzo lo que Ynfante llama la “Transición de nunca acabar”. Obviamente, él sabe de primera mano, y así lo expone, que el franquismo no acabó con la muerte del dictador y que instituciones como la judicatura o el ejército y los cuerpos de seguridad del Estado, sin olvidarnos de las grandes fortunas y los hombres del régimen, no abrazaron las libertades, ni respetaron los derechos humanos, ni adoptaron la democracia el 21 de noviembre de 1975, ni siquiera una generación después.

En resumen, estamos ante un libro valiente, riguroso, un libro de denuncia, que es un ensayo histórico, es decir, es un libro de historia, ya que se apoya en testimonios, documentos y fuentes y, en el que el autor, siguiendo su estilo, expone hechos fidedignos, no opiniones. Y todo ello expresado con su maestría en el manejo de una literatura fluida, llena de agudeza y sarcasmo, lo que permite y facilita su lectura y que, acontecimientos tan lastimosos y transcendentales para nuestro país, sean vistos desde un lado crítico, no exento de una cierta sorna.

Esperamos que aprendan y disfruten de sus contenidos y que la figura de nuestro admirado Jesús Ynfante, nos siga aportando luz y esclareciendo las sombras que aún nos ocultan la verdad de nuestro pasado.

Muchas gracias”.