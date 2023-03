Apoyo de los grupos municipales a la Plataforma por una asistencia pediátrica digna

Representantes de la Plataforma “Asistencia pediátrica digna para Ubrique” se reunieron el 28 de marzo de 2023 en el salón de plenos del Ayuntamiento con la alcaldesa, Isabel Gómez, y los portavoces de todos los grupos políticos con representación municipal (PSOE, PP, Ciudadanos y Andalucía Por Sí). En esta reunión, se informó de las reivindicaciones y de los próximos pasos que se van a dar. Los reunidos aprobaron por unanimidad brindar la ayuda necesaria para que siga adelante la actuación de la Plataforma, según informó este colectivo en un comunicado.

Los pasos previstos son que el Ayuntamiento coloque tres grandes carteles en el balcón de la Casa Consistorial y en las dos entradas a la localidad con el lema “Asistencia pediátrica digna para Ubrique” y que se distribuyan 1.000 banderolas reivindicativas para colgarlas en los balcones del vecindario.

La inmediata puesta en marcha de esta primera medida reivindicativa, aprobada en asamblea de la Plataforma el pasado mes de enero, va acompañada de 1.000 hojas informativas con todos los puntos que justifican esta actuación.

Algunas de las deficiencias organizativas y de gestión motivo de la movilización ciudadana señaladas por la Plataforma en su comunicado son las siguientes: “horarios de consulta infantil intempestivos; nueva ubicación inapropiada de las consultas pediátricas, lo cual determina que los niños estén junto a adultos enfermos; nula información sobre promoción de la salud; dificultad para cómo contactar con la Dirección del Centro de Salud; frecuentes cambios de médico y demora en las citas médicas que obliga a acudir a consultas privadas (a quien las puede pagar)”.

