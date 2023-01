Tercer aniversario de La Salita de Teatro

la Asociación Cultural Alter Ego Teatro dinfundió el 30 de diciembre de 2022 el siguiente texto:

Se cumplen tres años desde la inauguración de La Salita de Teatro en diciembre de 2019. Desde entonces en este espacio hemos desarrollado un número importante de actividades culturales, un número aún mucho mayor de ensayos y un considerable número de representaciones teatrales. Y todo ello, a pesar de habernos cogido de lleno la pandemia del covid-19. En total han sido 76 eventos culturales, de los cuales 55 actividades han sido representaciones de obras de teatro y otras 21 han sido otro tipo de eventos como proyecciones, conciertos, talleres educativos, exposiciones de pintura, presentaciones de libros, emisiones online en directo, etc. Sí, éstos son los números, las cifras que no son nada sin la calidez de los encuentros personales y humanos que han supuesto para todos los asistentes, colaboradores y amigos de La Salita de Teatro y a los que no dejamos de agradecer su apoyo. También ha sido muy importante la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, no sólo porque ha apoyado económicamente varios proyectos de esta Asociación, sino porque para nosotros ha supuesto también un aporte de ánimo a nuestra labor.

En La Salita de Teatro la Asociación Cultural Álter Ego Teatro tiene su lugar, su espacio, su sede, incluso podemos decir que su refugio. Por eso, desde la inauguración de este espacio empezamos un nuevo cómputo. Podríamos referirnos a los últimos 30 años de existencia. Ciertamente son ya más de 30 años de andadura del grupo de teatro ubriqueño.Pero efectivamente preferimos hacer una nueva cuenta a partir del momento en que por fin contamos con un espacio propio, conseguido con nuestros propios recursos, después de habernos cansado, no sin amargura, de perseguir el sueño de que fuera una iniciativa en colaboración con una institución pública, pues siempre hemos creído en lo público.

Hace tres años nos vimos en la calle sin saber dónde meter nuestros equipos. Tuvimos que buscar un sitio, un refugio.

La necesidad nos ha forzado a descubrir, que tener nuestro propio local es la mayor garantía de eficacia, calidad, independencia y libertad, a pesar de nuestros pesares y aunque nos cueste el dinero.

Pero como decíamos al principio, si no fuera por estas simplezas, la alegría sería completa y motivos para la celebración de nuestro tercer aniversario no nos faltan. Además es Navidad y a todos nos invita a imbuirnos del buen espíritu navideño, que por qué no, podría extenderse a todo el año. Lo cortés no quita lo valiente, las alegrías y los descontentos los hemos expuesto con claridad y por supuesto con la intención de que las cosas cambien y lógicamente cambien a mejor por el bien de todos.

Así, con la esperanza de que las cosas vayan a mejor, os deseamos una muy Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo y os ofrecemos este vídeo dedicado a todo el mundo y muy especialmente a todos los amigos de La Salita de Teatro.