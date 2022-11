Avanza LGTBI reivindica el Día internacional de la eliminación de la violencia hacia la mujer

El colectivo Avanza LGTBI Ubrique difundió un comunicado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la mujer del 25 de noviembre de 2022. En el mismo, señala: “Hemos trabajado junto a las asociaciones de mujeres de la localidad para conseguir un 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la mujer, más reivindicativo que nunca. Dada la importancia en el tiempo que vivimos de sumar proyectos e ideas, y siempre desde el seno del Consejo Local de Mujer e Igualdad y en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, nos unimos a las actividades propuestas por todos los colectivos presentes en dicho consejo. Y unimos a dichas propuestas la tradicional quedada en el centro de la Avenida de España”.

El comunicado continúa así: “Como ya comenzaron hace más de 10 años Mujeres Vecinales de Ubrique, este año queríamos hacer un guiño con el tiempo y con las víctimas por la violencia de género uniendo todos los esfuerzos posibles para hacer del viernes 25 de noviembre un día cargado de simbología, respeto, sororidad y lucha. Una lucha que no va a parar hasta que el número de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas cese por completo. Son 1.171 mujeres asesinadas desde que se registran datos, casi 1.200 personas en 19 años.

Durante el año 2022, 38 mujeres han perdido la vida a manos de sus asesinos, de sus parejas o ex parejas. Un dato que nos muestra la crueldad de una sociedad machista que sigue creyendo, de una manera inaudita, que la mujer es una posesión.

Por todo ello, Mujeres Vecinales de Ubrique, Alas Violetas, Preformación 94 y AVANZA LGTBI UBRIQUE unen sus luchas, unen sus manos para alzar la voz de aquellas que ya no la tienen para pedir justicia y reparación.

Así pues, convocamos a los vecinos y vecinas de Ubrique a acompañarnos el viernes 25 de noviembre. Darán comienzo las actividades a las 18:00h en el Parque Rafael Alberti, bajando hacia a la en Avenida de España, donde leeremos un manifiesto y haremos una actividad de concienciación en el centro de la propia avenida a las 19:00h. Además de guardar un minuto de silencio en su recuerdo y en su honor”.

El comunicado termina con el siguiente lema: “El feminismo como motor de cambio”.

