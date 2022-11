No retrato: exposición de pintura de Menchu León

La pintora Menchu León expone hasta el 30 de noviembre de 2022 en la Sala de Exposiciones del antiguo mercado de abastos la muestra pictórica “No retrato” . Predominan los retratos, y las técnicas utilizadas son acrílico, óleo, spray y pastel sobre papel, tabla y lienzo.

Horario:

De lunes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas

Sábados: de 11:00 a 14:00 horas

Domingos: cerrado

Sobre la exposición

La web municipal publicó: “En la serie de cuadros titulada “La traición de las imágenes”, el artista René Magritte pone de manifiesto la separación que existe entre el mundo de la realidad y el del arte.

Quizás, de estas obras, la más conocida sea “Ceci n’est pas une pipe”. En el citado cuadro, un texto (Esto no es una pipa) nos niega la evidencia del dibujo que aparece encima (la representación pictórica de una pipa de fumar tabaco). En 1973 el filósofo Michel Foucault, titula de manera homónima un pequeño ensayo en el que divaga acerca de lo que la obra pictórica puede o no significar.

En cualquier caso, se pone de relieve la interpretación que nos supone el mundo del arte. Toda una declaración de intenciones de lo que la muestra pretende enseñar al espectador. Más allá de tratar de representar una serie de personas que aparecen en el soporte y si se parecen más o menos al modelo representado, supone una reflexión acerca del lenguaje pictórico propiamente dicho.

Aquí, el retrato no es más que una excusa para hablar de lo realmente interesante de la pintura, la propia expresión de la misma. Nos encontramos ante un estudio acerca del color, de la composición, de la elección de materiales y de su aplicación al soporte pictórico. Una búsqueda personal de la abstracción a través de temas figurativos”.