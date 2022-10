El fotógrafo ubriqueño Ismael Domínguez Gutiérrez, primer premio en un concurso convocado por el Natural History Museum de Londres

El joven fotógrafo ubriqueño Ismael Domínguez Gutiérrez, de 14 años de edad, ha obtenido el primer premio en la categoría de 11-14 años con la fotografía titulada Out of the fog en el 58th Wildlife Photographer of The Year. Se trata de una fotografía tomada en el embalse de los Hurones, en la provincia de Cádiz, de un águila pescadora entre la niebla.

Este concurso lo organiza el Natural History Museum de Londres y es considerado como “el más prestigioso a nivel mundial en la disciplina de fotografía de naturaleza”.

Publicidad: