Agotada la primera edición de la novela Rosa, del ubriqueño José Antonio Gutiérrez Gago, tras su presentación en Estepona

La primera edición de la primera novela del ubriqueño José Antonio Gutiérrez Gago, titulada Rosa, editada por Tréveris, se ha agotado a los pocos días de haber sido presentada en Estepona (Málaga). La cita fue el jueves 25 de agosto de 2022 en Huber – Art and Food (c/ San Antonio, 27).

El acto fue conducido por la periodista Celia Pareja de la Fuente, quien dio la palabra brevemente al autor del diseño de la cubierta del libro, Francisco Alarcón Pérez, y al editor Fernando Sígler. Seguidamente, entabló una conversación con el autor de la novela, José Antonio Gutiérrez Gago, quien fue desgranando los pormenores de su obra, su intención al escribirla, algunos aspectos de su contenido, su dedicatoria.

Celia Preja de la Fuente también ofreció su interpretación de Rosa, y apeló al escritor para que diera continuidad a la trama con un segundo volumen de su obra. José Antonio Gutiérrez no negó esta posibilidad, méxime cuando, según dijo, había terminado su novela con un final abierto.

Al término de la presentación, el autor firmó ejemplares de su ópera prima. El acto registró una gran afluencia de público, que llenó el local.

