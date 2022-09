La Feria, del 14 al 17 de septiembre

La Feria de Ubrique se celebra del 14 al 17 de septiembre de 2022. Previamente, la noche del martes 13 de septiembre, a las 22:30 horas, es el pregón, a cargo del Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. A las 0:00 horas es el encendido del alumbrado extraordinario.

Programa:

Saluda de la alcaldesa, Isabel Gómez García

Saludar esta Feria se hace con especial entusiasmo y con muchas emociones presentes.

Estamos superan- do los años más duros de pandemia que nos han sometido a un sufrimiento personal que requería de un esfuerzo conjunto y que, entre todos y todas, lo estamos consiguiendo.

Hemos añorado todo lo perdido, pero siempre con la esperanza puesta en los aspectos positivos que tenían que llegar, con un gran empeño en la vuelta paulatina a la normalidad en todos los aspectos de nuestras vidas, y como no, la recuperación de nuestra Feria y Fiestas en este 2022 con todo su esplendor, colorido y emociones es un claro ejemplo de estos esfuerzos conjuntos.

Tras años de espera, septiembre volverá a ser nuestro mes grande, donde se unen el fervor, la devoción y el recogimiento personal hacia nuestra Patrona con la diversión, la alegría y el reencuentro con familiares y amigos.

Somos un pueblo orgulloso, cumplidor, afable, trabajador, respetuoso… y por todo esto merecemos el poder disfrutar de nuestras Fiestas Mayores en su máximo esplendor, pero sabiendo siempre donde están los límites de ese disfrute.

Espero que afrontemos estos intensos días con el compromiso y la responsabilidad que nos caracteriza, y que sigamos demostrando que no es incompatible el disfrute con el respeto a lo diferente, siempre sumando y haciendo que Ubrique siga avanzando en este camino que nos hemos marcado.

Como es obligatorio, tengo que reconocer y felicitar el trabajo y esfuerzo que suponen los importantes cambios, tanto en la ubicación del nuevo recinto ferial como en su compleja organización, así como el compromiso de todos los intervinientes que hacen posible tan difícil montaje, como el desarrollo de todos los eventos que componen el ambicioso programa de festejos que suponen ilusiones compartidas para que todo esté a punto para disfrutar juntos.

Os pido comprensión por todos estos cambios y colaboración en esta nueva apuesta que, sin duda, será el inicio de un nuevo tiempo en lo que a la Feria de Ubrique se refiere.

Por último, quiero deciros que merece la pena participar de nuestra Feria y Fiestas. Pienso que son unos días ideales para poner nuestros pensamientos en orden, recuperar contactos y relaciones, fomentar nuevas amistades y procurar ser mejores personas.

Como Alcaldesa de Ubrique, te invito a que nos acompañes durante estos días de celebracio- nes, convencida del recibimiento cordial, del trato amable, de la diversión garantizada y del disfrute de todas las bondades que un pueblo como Ubrique te ofrece.