Objetivo: aplicar la piel a nuevos productos más allá de la marroquinería

Las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel Movex, en Ubrique, acogieron el 30 de junio de 2022 la I edición de la Jornada de Aplicación Multisectorial de la Piel, cuyo objetivo es “difundir la aplicabilidad y el uso de la piel en nuevos productos y sectores diferentes al marroquinero tradicional y dinamizar a las pymes del sector, desarrollando nuevos mercados para las empresas de este sector en la Sierra de Cádiz y diversificando su cartera de clientes”. La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, liderada por Rogelio Velasco, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), organizó este evento, que ha conseguido reunir a una veintena de empresas provenientes de la arquitectura, el diseño, el interiorismo, la hostelería y la restauración para trasladarles la capacidad de Ubrique a la hora de poder incorporar la piel a sus producciones.

Con esta cita, a la que han acudido profesionales de distintos ámbitos que ya están aplicando la piel en trabajos que van más allá de la marroquinería, la Agencia IDEA pretende “dinamizar el sector y promover nuevas oportunidades”.

La jornada, que fue inaugurada por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz en funciones, Mercedes Colombo, la directora general de Comercio de la Junta en funciones, Lorena Garrido, contó con las ponencias del artista multidisciplinar Ernesto Artillo, el chef y docente Antonio Orozco, la cofundadora de Todomuta Studio Laura Molina, el maestro artesano José Luis Bazán y la cofundadora de Sol&Luna, Carolina Sánchez de Movellán.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado que “la apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por la piel de Ubrique ha sido total, como no podía ser de otra manera”. Colombo ha añadido que “la piel de Ubrique es un signo importante de identidad de nuestra provincia y además estamos muy orgullosos de esta actividad económica que además de su gran tradición artesanal, ha sabido adaptarse a los tiempos, lo que hace que conserve su esencia y su prestigio, pero que también avance”. La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz ha insistido en que “Esta jornada que hoy se celebra, con toda la formación que se va a impartir, viene a refrendar la importancia que Ubrique tiene en el sector de la piel, a nivel andaluz. La provincia de Cádiz, con Ubrique a la cabeza representa un 80% de la producción en el conjunto andaluz y ello lleva a que sean en el conjunto andaluz más de 400 empresas, con más de 6.000 personas, representando un 26,04 % en el total nacional. Muy por delante de otras comunidades autónomas lo que nos tiene que llenar de orgullo por la relevancia que tiene dentro del sector industrial y artesanal en Andalucía”.

Mercedes Colombo ha asegurado que “nuestro compromiso es que vamos a seguir apoyando al sector de la piel de Ubrique, que ya se está adaptando a las nuevas tecnologías, a los cambios y seguiremos apostando por Ubrique y por este sector”.

La delegada ha recordado que “continuaremos con las distintas subvenciones que se han ido invirtiendo desde la Junta de Andalucía, con actuaciones que se tienen que hacer no solamente en el sector, sino también en la mejora de infraestructuras. Muy importante para Ubrique esa variante de la A-373 para que sea mucho más fácil el traslado y transporte, así como las comunicaciones de este sector con el exterior y por tanto hemos avanzado ya en la variante que se va a construir y ya se está avanzando en el nuevo PGOU que tanto falta hace y que está muy relacionada con la construcción de la nueva variante. El informe medioambiental ya se ha realizado y ahora solo queda finalizar el proceso”. Colombo ha finalizado afirmando que “trabajaremos para que las infraestructuras de Ubrique estén al mismo nivel que el sector de la piel”.

Por su parte la directora general de Comercio, Lorena Garrido, ha manifestado que “la artesanía es importante tanto como fuente generadora de empleo como medio de cohesión social y como recurso turístico y cultural de alta potencialidad, por lo que creo que el título que se le ha dado a esta jornada, multisectorial es clave para la definición y sobre todo para la evolución de la artesanía”. Garrido ha continuado diciendo que “no podemos limitarnos a una artesanía de productos únicamente singular sino también vinculada a otros tipos de sectores como el de la construcción o la moda”.

La directora general ha destacado “la importancia del gran reto al que se enfrentan hoy en día los talleres artesanos que es el de la transformación digital de sus negocios, una transformación digital donde se incluya cualquier tipo de solución tecnológica dentro de esos procesos que tienen. Y estos avances no implican perder la autenticidad ni los valores siempre y cuando esa esencialidad y la intervención de ese factor manual sea determinante en la producción de la pieza”.

Garrido ha añadido que “los protagonistas de la artesanía y más, aquí en esta localidad son las personas artesanas, las agrupaciones y asociaciones artesanales de talleres, que al final implican que el enraizamiento de sus productos artesanos al territorio aumente su valor constituyendo una expresión artística que realmente interesen. Otro de los retos es la innovación. Ubrique es un claro exponente de esa apertura, de esos nuevos canales de distribución y uso de nuevas tecnologías”. “Creo que estamos en el municipio con más peso artesanal de Andalucía y posiblemente de España, y es un honor está aquí”, concluyó.

Como actividad complementaria a este evento, se desarrolla la Misión Inversa Portugal para el Sector de la Piel, organizada por Extenda – Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior en el Marco de la ITI de Cádiz, con el objetivo de poner en contacto a la industria manufacturera de la piel de la provincia de Cádiz con empresas portuguesas, con la intención de darles a conocer sus procesos de elaboración y sus productos finales, fomentando con ello oportunidades de negocio, identificación de sinergias y colaboración entre empresas de ambos territorios.

Para cerrar la jornada se ha visitado a empresas manufactureras locales de primer nivel, que realizan trabajos de alta calidad para empresas de todo el mundo.

Sector de la piel

Andalucía lidera el sector de la marroquinería española con más de 400 negocios vinculados al sector en su territorio, la mayoría de ellos – un 82,86% según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería (ASEFMA)– con menos de 10 trabajadores y de clara herencia e influencia artesanal. En Ubrique y la comarca de la Sierra de Cádiz, concretamente, existe una concentración importante de estas empresas manufactureras con un reconocido saber hacer en el desarrollo y producción en serie de artículos de piel, significando el 80 % del total andaluz.

Otra de las características que definen actualmente la situación de la manufactura de piel en Andalucía es que se trata de un sector exportador: el 75 % de la marroquinería que se produce en la Sierra de Cádiz, por ejemplo, se exporta.