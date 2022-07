Encuentro literario con Josefa Parra, de profesión, viajera, y otras actividades

Texto: Ana María Torres Sueiro (Profesora de Literatura del IES Los Remedios).

Fotografías: Esperanza Trujillo, Pilar López, Pedro Bohórquez y Ana María Torres Sueiro.

El pasado 17 de junio [de 2022] tuvimos el honor de recibir a la poeta y escritora Josefa Parra, una autora que hemos leído este año con el alumnado de 2º de ESO su poemario De profesión, viajera. Josefa Parra, autora jerezana, acudió a nuestro centro con mucha energía y disposición. Llegó con una maleta llena de sueños y magia. La autora captó la atención de los alumnos desde el primer minuto con un paso de “Chiquito de la Calzada”. Les transmitió de una manera práctica grandes y evidentes verdades que suelen olvidarse como que a leer se aprende “leyendo” y “viajando” y que ambas operaciones ensanchan por igual nuestra experiencia y nuestro conocimiento, y se complementan, pues, en los dos casos, salimos de nosotros mismos al encuentro con otras realidades que nos llevan a aprender. En este sentido, la lectura, recalcó la autora, no es sino otra forma de viajar, pero con la ayuda de palabra y la imaginación.

Tuvimos la suerte de sonreír y emocionarnos de nuevo con los poemas leídos y comentados antes en clase, pero ahora con la voz de la autora en persona, que derrochó ingenio e imaginación en una puesta escena sencilla y a la vez sorprendente, una demostración de que la poesía no tiene por qué ser solemne ni estar reñida con el humor y lo cotidiano. A los alumnos de 2º ESO C y D les supo a poco este encuentro de una hora con la poesía, donde la conexión con la autora se estableció desde el primer instante y la interacción fue una constante e intensa. Los alumnos participaron con sus preguntas y sus peticiones de lectura y terminaron rogando a Pepa Parra que no se fuera, que se quedara más tiempo con ellos.

Disfrutaron de nuevo leyendo los textos sobre el barrio de la Alfama de Lisboa o volvimos a pasear por Beijing de la mano de la autora y su sombrilla roja. Un placer sentir que los alumnos querían que “Pepa” –se sintieron muy cercanos a ella– les firmara el ejemplar que habían trabajado ya en clase. Me quedo con una frase de un alumno de 2 D: “así hemos entendido mucho mejor loa poemas”. El alumnado aprovechó, junto con sus profesores Esperanza Trujillo Sánchez, Pedro Bohórquez y la que les escribe para representar murales de las actividades hechas en clase previamente.

Esta actividad ha sido la última de muchas de las que hemos tenido la suerte de descubrir este año desde el Departamento de Lengua y Literatura.

Otras actividades

En el mes de marzo, el día 29, el alumnado de 1º de ESO recibió en nuestro salón de actos a la compañía Reina Victoria de Madrid con la obra Quijote R2D2 y el Caballero de la Triste Figura.

Por otro lado, el alumnado de 2º y 3º ESO acudió a Cádiz para visualizar Veinte mil leguas de viaje submarino y La Celestina, los días 4 y 13 de mayo. Ambas actividades fueron un éxito (las profesoras acompañantes: Carmen Bravo, Carmen González, Esther Carrasco, Susana Damas y Esperanza Trujillo). Para estas actividades contamos con la colaboración económica del AMPA.

En cuanto a 4º ESO, nos quedamos en La Salita de Teatro donde actores de Ubrique, dirigidos por nuestro querido compañero Diego Nino, representaron El secreto bien guardado, de Alejandro Casona. Hasta en dos ocasiones, los días 10 y 17 de mayo.

Y me gustaría terminar este pequeño artículo recopilatorio haciendo mención a los alumnos de 1º de Bachillerato que gracias al auspicio de la profesora de Filosofía Luna Álvarez, acudimos a la Sala La Fundición de Sevilla para disfrutar de la maravillosa obra El viento que trajo cenizas (con la colaboración de los profesores Pilar López y Joaquín Merlo).

También la Asociación de la Prensa de Cádiz (proyecto Yo, periodista) colaboró con nosotros con una charla sobre “el cambio climático” impartida para los alumnos de 2º de Bachillerato.

Termino con el deseo de que el curso 2022-23 nos vuelva a traer más actividades complementarias tan enriquecedoras como las de este curso escolar.