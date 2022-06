Leather Connection subraya en Ubrique las claves del futuro de la industria de la piel: artesanía e innovación

“Artesanía al servicio de la innovación y viceversa son las claves con las que Ubrique está comenzando a escribir su futuro en el sector de la piel, un futuro que ya ha comenzado y en el que ya no sólo se trata de prestar servicio a las grandes marcas, sino de que los diseñadores de la zona tengan las herramientas necesarias para crear y comercializar sus propios productos”. Así lo afirmó la presidenta de la Diputación, Irene García, durante el acto de clausura del Leather Connection, Leather Retrofuture: tradición y futuro de la piel, celebrado este viernes 3 dejunio de 2022 por la noche. Se trató de un evento en torno al trabajo del cuero con el que se ha pretendido “poner énfasis en la calidad, la excelencia y las singularidades de la industria marroquinera”.

Conferencias, mesas de análisis protagonizadas por blogueros de moda e influencers, una exposición de fotografías y actuaciones en vivo en diversos puntos del municipio han envuelto a Ubrique en la esencia del trabajo de la piel, en el marco de esta iniciativa organizada por la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel Movex y el Ayuntamiento de Ubrique y financiada con una subvención de la Diputación de 40.000 euros, mediante el Plan DipuActiva 2020-2022.

Según la Diputación,”los datos son claros: el sector factura al año 100 millones de euros en exportaciones y da trabajo a unas 5.000 personas de forma directa en el conjunto de la Sierra de Cádiz”. Es, por tanto, “uno de los sectores estratégicos de la provincia”, tal y como recalco la presidenta del organismo provincial. Por eso, añadió que “es necesario que los ámbitos público y privado formen un gran equipo que permita a éste y al resto de sectores fundamentales de Cádiz ganar dimensión y generar más empleo, mediante la incorporación de elementos como la transformación digital, la innovación y las nuevas tecnologías”. Es lo que llama “corresponsabilidad”. Y con esa idea se pus en marcha Leather Connection.

En las jornadas del jueves y el viernes, Ubrique se ha convertido en un “magnífico escaparate” en el que “aquellos que forman parte del mundo de la piel tienen mucho que decir pero, sobre todo, en el que se combinan dos elementos imprescindibles: el de la gente de siempre, los artesanos, que han sabido mantener la tradición, al que se añade la innovación de una generación más preparada, con una gran capacidad para transformar mucho más este sector”, afirmó Irene García.

En esa línea se expresó la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. El municipio “avanza a pasos agigantados” hacia la meta de “incorporar a la industria de la piel los valores de un consumidor que cada vez exige más: compromiso ambiental, social”, entre otros. según señaló. Isabel Gómez aladió que, para ello, “la innovación y la digitalización se están incorporando al proceso productor, combinado con las manos artesanas que tenemos en nuestro pueblo”.

Durante el Leather Connection, los participantes reflexionaron sobre algunas de las temáticas que preocupan en el sector: ‘Artesanía vs Tecnología’; ‘Concepto vs Producción’; ‘Ciencia vs empresa’; ‘Industria vs mercado; ‘Lo local vs lo global’; ‘Tradición vs futuro’. Con las conclusiones de todas esas mesas de debate se ha elaborado un “Manifiesto de la piel2 al que se dio lectura en la noche del viernes.

El Plan DipuActiva 2020-2022 lanzado por el Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación de Cádiz tiene como objetivo “dinamizar los sectores económicos y empresariales más relevantes de la provincia, como el de la marroquinería, para promover cambios en las estructuras productivas actuales”. Se desarrolla mediante convenios de colaboración. Cuenta con un presupuesto global de más de 6 millones de euros divididos en las anualidades 2020, 2021 y 2022.

