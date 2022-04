La Subida Ubrique-Benaocaz, del 22 al 24 de abril

La XXVI edición de la prueba automovolística Subida Ubrique–Benaocaz se celebrará del 22 al 24 de abril de 2022. El diputado provincial de Deportes, Jaime Armario; la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez; la alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas; el presidente de la Escudería Ubrique, entidad organizadora de la prueba automovilística, Pedro Carlos García; y el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA), Manuel Alonso Borbalán, participaron el 13 de abril en Cádiz en la presentación de esta competición deportiva.

El diputado expresó su satisfacción por recuperar la “normalidad” en el desarrollo de esta prueba, que regresa a su fecha habitual en el mes de abril, y ha expresado su agradecimiento por la organización de esta competición “consolidada” en el tiempo como un “referente” a nivel andaluz y nacional. En su opinión, la Subida a Ubrique es un ejemplo claro del “binomio maravilloso” en el que se viene trabajando desde el Gobierno provincial, y que implica sumar los impactos deportivo y económico, junto a los valores relacionados con la práctica deportiva. De esta manera, la provincia de Cádiz se convierte en un “motivo atractivo” para la organización de eventos que promocionan no sólo el deporte sino la economía provincial.

En esa línea se expresaron las alcaldesas de Ubrique y Benaocaz, quienes resaltaron la repercusión que esta competición tiene a nivel turístico, no sólo para los municipios directamente implicados, sino para el conjunto de la Sierra de Cádiz.

Según la Diputación, “la Subida Ubrique-Benaocaz es una de las más espectaculares de las que se desarrollan en la provincia, tanto por la dificultad del recorrido como por la belleza del paisaje por la que discurre, en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema. Además, es puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña y el Open Automovilístico Provincial de Cádiz lo que, sin duda, aporta un plus de emoción a la competición.

En esta ocasión, no formará parte del calendario del Campeonato de España de Montaña debido a la imposibilidad de desarrollar los dos días de meeting siguiendo las especificaciones de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) sin cerrar el acceso a Ubrique durante un prolongado espacio de tiempo. En la práctica, significa “recuperar el formato de siempre”, en palabras del presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, sin pilotos prioritarios y con todos los vehículos haciendo al tiempo el recorrido. Al respecto, el presidente de la FAA, Manuel Alonso Borbalán, ha expresado su confianza de que el inconveniente se resolverá en próximas ediciones”. El propio Armario se ha mostrado convencido de que la RFEDA será “sensible con las circunstancias especiales de la ubicación de Ubrique”.

Hasta el momento, hay inscritas más de 60 personas, por encima de la media del campeonato andaluz, según dijo el presidente de la FAA. La organización espera llegar a las 80 inscripciones al finalizar el plazo, por lo que se ha mostrado optimista con el éxito de la competición. “Una de las mejores pruebas de Andalucía”, manifestó Borbalán, por el entorno, la carretera y la población donde se desarrolla.

La programación prevista comienza el viernes 22, con un acto de presentación del evento que tendrá lugar en Ubrique. Las carreras se desarrollarán el sábado 23 y el domingo 24 de abril. Hay que tener en cuenta que mientras se desarrolla la competición las carreteras por las que discurre el trazado (la A-2302 y A-373) permanecerán cerradas al tráfico.