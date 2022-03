Los transportistas mantienen la huelga

La huelga del transporte, convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretrera, continúa, y su incidencia se deja notar en la provincia de Cádiz y Ubrique en particular. En un comunicado difundido el 16 de marzo de 2022, a las 8 horas, esta entidad señaló: “Desde Plataforma comunicamos que seguimos sin noticias del Ministerio. Recordamos a la administración que este paro no se levantará mientras no reciba para llegar a los acuerdos necesarios a Plataforma. Por tanto, trasladamos a todos nuestros compañeros que están demostrando un actitud intachable, de defensa por nuestra dignidad y futuro, que sigamos de manera paciente aguantando tal y como lo estamos haciendo. El porcentaje de seguimiento es total entre los pequeños transportistas. Seguiremos informando a todos los compañeros que bajo amenazas de sus cargadores salen a la carretera y muestran su apoyo absoluto en los puntos informativos”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM ), Ovidio de la Roza, se dirigió el 16 de marzo de 2022 a sus socios para informarles del seguimiento de la huelga del sector. Esta entidad agrupa a profesionales autónomos y pymes. El dirigente de la CETM dijo que “el seguimiento de la segunda jornada de paro convocada por la Plataforma es irregular, dependiendo de las distintas provincias. Si bien, se observa que hay mayor número de camiones parados en algunas zonas y esto se debe, en gran medida, a las amenazas y el miedo a los piquetes que se distribuyen con total libertad y que han generado episodios violentos y preocupantes, impidiendo trabajar a los que no secundan el paro, tal y como se ha podido observar a través de los medios de comunicación y diferentes perfiles en las redes sociales”.

En su comunicado, el presidente de la CETM añadió: “El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) se reúne hoy miércoles con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para buscar una solución a la incesante subida del precio de los combustibles. Durante dicho encuentro, insistiremos de nuevo en que las empresas de transporte necesitan con urgencia mayores garantías para poder llevar a cabo su actividad y asegurar el abastecimiento. Asimismo, queremos trasladaros que la CETM está trabajando sin cesar para que este conflicto se resuelva lo antes posible. Esperamos que el sector del transporte de mercancías por carretera reciba muy pronto las medidas oportunas para poder hacer frente a esta subida histórica de los combustibles y seguir adelante con el desempeño de nuestra labor. Unidos lo superaremos”.