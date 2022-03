Acaban las cuarentenas pese a la subida de contagiados de coronavirus

Las cuarentenas de personas contagiadas de coronavirus dejan de ser obligatorias. La Junta de Andalucía anunció el 28 de marzo de 2022 que desde ese día aplica las nuevas medidas tras la actualización de la estrategia de vigilancia y control frente a la Covid-19 aprobada la pasada semana por la Comisión de Salud Pública. Según la Junta, los cambios en la estrategia se fundamentan en “los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población, lo que ha determinado un cambio en la epidemiología de la covid-19 que apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de covid-19 graves, y en ámbitos y personas vulnerables”. La anulación de la obligatoriedad de las cuarentenas se ha decidido en un momento de alza de la tasa de contagio en Ubrique, que supera la cifra de 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa ha subido de 558,2 el 25 de marzo a 576,4 el 29 de marzo de 2022, según la estadística oficial.

Publicidad:

La Junta explica que “la realización de pruebas diagnósticas se hará a personas con factores de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas), en ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y casos graves. La vigilancia nacional se centrará en estos grupos, aunque en Andalucía, además, se continuará realizando cribados en centros hospitalarios para aquellas personas que vayan a realizarse algún tipo de intervención o sean ingresos por urgencias, independientemente de la causa de dicho ingreso”.

En relación con el control de la covid-19 en la población general, y siguiendo la estrategia, “los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena”, según aclaró la Junta. En este sentido, “se emitirán recomendaciones dirigidas a las medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables. En los ámbitos vulnerables, como centros sanitarios asistenciales o sociosanitarios, se podrán implementar medidas específicas de aislamiento y control”.

Con motivo de la adaptación a la nueva actualización de la estrategia de vigilancia y control frente a la covid-19 aprobada por la Comisión de Salud Pública, la Junta de Andalucía emitirá el comunicado con los datos actualizados del coronavirus los martes y viernes.

Según la Junta, “esta estrategia seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que indique una circulación no controlada del sars-cov-2 o bien un cambio en la situación epidemiológica que requiera restablecer medidas de vigilancia y control nuevas”.