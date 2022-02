Esta noche no estoy para nadie, en La Salita de Teatro

La Compañía Andalucía Teatro, de Arcos de la Frontera, representará la obra Esta noche no estoy para nadie, de Juan Carlos Rubio, el sábado 19 de febrero de 2022, a las 8 de la tarde, en La Salita de Teatro (c/ Santiago, 6A). Se trata de una comedia de 95 minutos de duración, cuya sinopsis es la siguiente: “Madre e hija, de personalidades opuestas, se ven abocadas a compartir piso por haberse divorciado recientemente o estar a punto de divorciarse de sus respectivos maridos (quienes también aparecen en escena) y, además, están las dos en paro. En el curso de su forzada convivencia descubren cosas sobre ellas mismas que nunca antes se habían atrevido a verbalizar”.

En palabras del autor: “Con esta función no he pretendido más que divertir. Si además algún espectador consigue rescatar alguna lectura, mejor. Las cargas de profundidad son aquellas que no se ven a primera vista, las que toman fuerza entre líneas, más con lo no dicho que con lo verbalizado. Ponerse serio para hablar de temas importantes (la mentira, la incomunicación, la infidelidad, la soledad…) quizá sea difícil; tratarlos desde la comedia y el disparate me parece aún más complicado. Y es que ya lo dijo el gran Charles Chaplin: «Señores: en arte todo está permitido… Todo menos el aburrimiento»”.

La entrada, de seis euros, puede adquirise en la librería El Alambique o reservarse por wasap al 679968895.

Las puertas se abrirán media hora antes de la representación. No se podrá entrar a la sala una vez comenzada la misma.

Ficha artística y técnica:

Reparto: Isabel Téllez, Kassandra Choque, José María Ramos, Francisco Luis Cabello

Operador de iluminación y sonido: Gerardo Merida

Autor: Juan Carlos Rubio

Dirección, escenografía, y vestuario: Compañía Andalucía Teatro

Diseño gráfico: Elizabeth Arroyo

Contacto: Francisco Luis Cabello, director,

Compañía Andalucía Teatro, 655 571 678 (WhatsApp) o companiaandaluciateatro@hotmail.com