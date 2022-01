Para Álvaro Cervera

OPINIÓN

Juan Francisco Ordóñez

Admirado Álvaro:

Allá por abril de 2016, supimos de ti. En el mundo del fútbol eso está a una eternidad.

Tan lejos parece como los más de 100 km. que recorríamos cada vez que volvíamos hasta la Sierra de Cádiz con el enésimo mal resultado vivido en 2ª B.

Cansancio jornada tras jornada. Muchas veces animando desde casa sólo con la soledad del transistor. Demasiadas temporadas en la oscuridad y el silencio.

En un Cádiz-Mérida te vimos en la banda del Carranza, por primera vez en nuestro banquillo. Te rodeaba una afición indolente.

El ánimo bajo, muy bajo, asfixiado. En aquel entonces estaba al nivel del subsuelo de la Tacita de Plata… Aunque ocultando una pasión tan grande como la riqueza cultural de nuestros 3000 años de Historia.

A poco que se cave, los sueños cadistas resurgen cual tesoro escondido.

Los triunfos son para quien los busca con tenacidad y honestidad, entrenando cada detalle día a día.

Álvaro, traíste constancia. Un estilo para sacar lo mejor de cada jugador, trabajar todos para todos y priorizar el equipo.

Has tenido el tesón de un arqueólogo. Has transmitido paciencia, y aire, y has descubierto y sacado a la luz la ilusión del cadismo durante muchas temporadas.

La afición reconoce tu esfuerzo. Diste al Cádiz unas señas de identidad que compartimos contigo. Lograste el respeto a una manera de entender el fútbol intensamente.

En adelante, quien venga a vestir nuestra camiseta sabrá que en el Cádiz “la lucha no se negocia”.

Ya para siempre tu impronta pide cincel y mármol en nuestro equipo.

Ahora, el aroma amarillo y azul de nuestro jardín en Puerta Tierra, es reconocido por todas las aficiones. Y tú te vas con el agradecimiento de nuestra peña por haber llevado al Cádiz CF al Olimpo de los mejores equipos del fútbol español, la Primera División.

Álvaro, desde Ubrique, donde tienes tu casa, te deseamos la mejor suerte en tu futuro.