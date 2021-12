Semblanza y poema

Texto: José Domínguez Hoyos

Francisco escondía su sonrisa detrás de las horas, como también los minutos eran la madriguera de su dolor. Pero era un dolor azul que se iba por los dedos y desembocaba en la guitarra.

Como yo era padre de dos niñas, algunas veces me pidió consejo educativo para su sobrina Ana. No necesitaba ningún consejo, claro, la bondad se le subía a las orejas partiendo de los ojos.

Encontraba gracia y don en espacios imaginarios, insospechados. Esto suele ocurrirle a los poetas y a los niños y también, de otra manera, a los chivitos.

Nunca pedante, compartía conmigo las mismas pasiones filológicas El amor a las lenguas clásicas eran en él un instrumento de percepción de la realidad.

Lamento la pérdida de un cuaderno escolar en el que estaba de su puño y letra una traducción de los Remedios de Amor de Ovidio. Yo disfruté mucho de esa traducción, porque tenía un ritmo suave y a compás. Nos reíamos porque tenían un ritmo de soleá los versos del poeta latino. Y eso nos hacía gracia. Era un disparate del que disfrutábamos.

En poesía seguía el proverbio latino de que los sentimientos son de todos, pero solo la forma es divina. Era su opinión en la polémica contenido/forma.

Muy apacible de carácter, embridaba los momentos de indignación con sobreconciencia. Tenía la facultad de poderse ver como en un desdoblamiento inteligente de distanciamiento de sí mismo. Como era muy humilde disculpaba la vanidad de los otros.

Yo me quiero quedar con su sonrisa bondadosa y estoy convencido de que en los últimos días tuvo que pensar en Lucrecio: cuando nosotros estamos la muerte no está, cuando la muerte está, nosotros no estamos.

Pero en el caso de su particular ida, lo sé, se ha ido quedándose para siempre en los que lo hemos querido. No voy a llorar. Ahora no quiero. Para mí está vivo.

José Domínguez Hoyos

21 de noviembre de 2021, Arriate

Para Francisco Bohórquez Gutiérrez Hace falta evocar un flamante corazón

para que la voz púrpura florezca.

Y entre el amor y la gresca

sin navajas la guitarra suene.

Un poco de dulzura mal no le viene

ni al tango salobre ni al tiento.

Dejemos, pues, el vinagre en la alameda. Yo siento,

allí la presencia de un trébol de cuatro hojas,

que si la suerte no se deshoja

la amargura queda para siempre. Francisco, con la borrachera ya llegó la aurora.

Más locos estamos que un grillo en una mano.

No estridula su canto, sino el trémolo de tu mano,

cuerdas y alcohol son el son de enemigo malo. Pero el genio, en suerte, juega al póker,

contra el día muy liviano. Es casi verano

y hay exámenes en junio. Volvamos

al internado y entremos por las ventanas a las camas,

sin monsergas, ni óperas ni peroratas:

que como en imprenta un texto,

si los dedos te tiemblan

también en la guitarra hay erratas.

José Domínguez, Arriate.

