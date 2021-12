Manuel Sígler habla en la radio municipal de su libro El Camino de Santiago desde Ubrique

Radio Ubrique entrevistó el 2 de diciembre de 2021 al autor del libro El Camino de Santiago desde Ubrique. Diario de unos peregrinos, Manuel Sígler Silvera. En el programa La Mañana, que conduce Juan Carlos Panal, el autor explicó las características de su obra, que se presenta el viernes 3 de diciembre, a las 19 horas, en el IES Los Remedios.

Radio Ubrique publicó en su web la siguiente noticia:

Será en el IES Los Remedios a partir de 19,00 horas, en lo que supondrá la primera presentación de la ‘Colección El Alambique’, que impulsan librería ‘El Alambique’ y editorial Tréveris. Se trata de una guía de viajes que recoge con detalle el recorrido del Camino Primitivo desde Oviedo, realizado en julio de 2009 por tres matrimonios ubriqueños.

Aunque no se considera escritor, y nos recordaba hoy en ‘La Mañana’ de Radio Ubrique que no es una obra literaria, Manuel Sígler Silvera realiza su primera incursión como autor con ‘El Camino de Santiago desde Ubrique. Diario de unos peregrinos’. Tal y como nos reconocía, aunque fue tomando anotaciones detalladas e imágenes de todo el viaje, no había intención inicial de que se transformase en una obra, como finalmente ha sido.

A lo largo de 314 páginas ofrece al lector el recorrido completo desde Ubrique, hacia Jerez y Madrid, iniciando el camino en Oviedo hasta su culminación en Santiago, y una visita posterior a Fisterra. Una oportunidad para conocer esta zona, pero también como anticipo de cara a aquellas personas que tengan en mente realizar este viaje.

Un total de 16 capítulos, en los que se incluyen tanto la ruta seguida, como los albergues en los que hicieron noche, la gastronomía que puede disfrutarse en la zona, o los monumentos que visitaron, sin olvidar anécdotas y las gentes que fueron encontrándose. Manuel Sígler ha querido agradecer la colaboración de Isabel Ponce, participante en la ruta que se ha encargado del prólogo del libro, y el apoyo de El Alambique y editorial Tréveris.

El acto de mañana será presentado por Isabel Vázquez, propietaria de librería El Alambique, y contará con acompañamiento musical. Tras la firma de ejemplares por parte del autor, se invitará a un refrigerio a los asistentes. Será la primera presentación de un libro de esta colección, a la que seguirán el 17 de diciembre ‘Aventura en el índice’ de Juan Francisco Barea Torres, y el 28 de diciembre ‘Ubrique: leyendas, historias, curiosidades y personajes’ por parte de Ramón Trujillo Zurita.