Denuncias por abusos de curas a menores

Texto: Juan Clavero

Hola, seguramente os habréis enterado de que el Vaticano ha ordenado a los obispos españoles la apertura de una investigación sobre los abusos a menores en colegios religiosos, en base al informe elaborado por El País. Pues ahí está mi denuncia, no porque haya sufrido directamente los abusos (aunque tuve que soportar muchos jadeos y preguntas lascivas en las confesiones, por eso dejé de confesarme) , sino porque fui represaliado por los Jesuitas, junto a dos hermanos y un grupo de amigos, por denunciar esas abusos a los pequeños del colegio Portacoeli de Sevilla. Una ignominia que fue amparada por la cúpula de los Jesuitas y, hasta ahora, por los obispos.

En 1971, tres amigos, mi hermano Manolo y yo, hartos de la impunidad con que algunos curas abusaban de los pequeños del colegio, decidimos denunciarlo, repartiendo panfletos -que dejábamos en los pupitres, colándonos en las clases de los cursos inferiores en los recreos-, y pintando en las pizarras que no fueran a los despachos de ciertos padres “espirituales” porque les “meterían mano” (y algunas cosas más fuertes que prefiero no referir). Nunca nos descubrieron, pero sospechaban de nosotros. Un día, el padre Mendieta -el prefecto del colegio, al que le teníamos pánico por su violencia y sadismo-, me llamó al despacho. Eran las 8 de la mañana, despacho a oscuras, sólo una lamparita iluminaba en su mesa; me tuvo así un buen rato, y de repente, se levanta, me coge por la solapa y comienza a zarandearme y amenazarme. Yo ya era mayor, incluso era más alto que él, así que me zafé, lo empujé y le dije que no volviera a ponerme las manos encima. Me echó del colegio. Al día siguiente estaban mis libros, los de mi hermano Manolo y los de mis amigos, en la acera de la calle, y el conserje nos dijo que no volviéramos más al colegio, que éramos unos delincuentes.

Y esa fue la campaña ignominiosa que lanzaron los curas contra nosotros, les dijeron a nuestros padres que éramos unos delincuentes y drogadictos (¡qué mamía con eso de acusarme de traficante de drogas!). Mi padre, católico practicante, no lo puso en duda, ¡los curas nunca mienten! Imaginaros la situación familiar. Y nos dejaron en la calle, sin estudios, en pleno curso (era febrero), y yo en PREU, último año antes de entrar en la Universidad, con selectividad incluida.

Al final conseguimos buscarnos la vida con el apoyo de mis hermanos mayores -de izquierdas, y uno ya había sido expulsado de la Universidad en el famoso 1968-. Mi hermano Manolo y yo, por mediación de Cristina Royo –profesora de instituto y cuñada de mi hermano mayor, cuyo marido, Miguel Rodríguez Piñero, terminó siendo Presidente del Tribunal Constitucional-, conseguimos matricularnos por libre en el Instituto Martínez Montañés, y terminamos los estudios de 6º de Bachillerato y PREU respectivamente.

A mi hermano pequeño, Justo, le hicieron bullying a lo bestia, con advertencia a sus compañeros de que no se podía jugar ni hablar con él porque era el hermano de unos drogadictos. Un día, el Hermano Ruíz, otro sádico, le dio un tortazo, a un amigo suyo -Nacho Pozuelo, que terminó siendo Director General de Urbanismo de la Junta de Andalucía-, por llegar con mi hermano al colegio. Andrés, hermano de Nacho, y yo, nos colamos un día en el estudio de 2º de Bachillerato, donde estaba Nacho, y zarandeamos un poco al Hermano Ruiz, advirtiéndole que ni se le ocurriera ponerle una mano encima a nuestros hermanos. Al día siguiente expulsaron a mi hermano pequeño. Se quedó en la calle, pero conseguimos matricularlo en una academia del padre de un amigo mío, y pudo terminar el curso de 1º de Bachillerato.

Tras tantos años, ahora parece que se van a investigar estos hechos, que se incluyen en el Dossier que El País ha entregado al Papa. Constan en los casos del Portacoeli de Sevilla tres curas, vienen en el listado del enlace de abajo, con las iniciales V (padre Viñas), R (padre Ríos) y C (padre Corvo). Lo de éste último es de traca. Tras nuestra expulsión lo denunció el padre de un alumno por haber abusado de él. La dirección del colegio llegó a un acuerdo con el padre, a cambio de no denunciarlo en el juzgado, lo trasladarían de colegio, ¡y lo mandaron a El Puerto, donde imagino seguiría haciendo de las suyas! ¡Más complicidad y amparo a los pederastas es imposible!

A ver en qué queda todo esto. El País me ha pedido autorización para darle mi contacto a la Comisión que va a investigar los abusos, y se lo he dado. ¡Lo mismo termino declarando en la Conferencia Episcopal!

Salud y memoria, que yo todavía no la he perdido, pero como sigan retasando la investigación, no sé….

Notas:

Publicidad: