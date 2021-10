El Observatorio ¡Especialistas ¡Ya! entrega a la delegada de la Junta los resultados de una encuesta sobre asistencia sanitaria en la Sierra

A petición del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!”, el pasado día 6 de octubre de 2021 la delegada territorial de Salud de Cádiz, Isabel Paredes, mantuvo en el Centro de Salud de Ubrique una reunión con el coordinador médico de dicho Observatorio de Salud, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, para tratar de los principales problemas en asistencia sanitaria en la Sierra de Cádiz que han manifestado vecinos y profesionales sanitarios en una encuesta previa a esta cita. Entre otras autoridades, también estuvieron presentes el director gerente del Hospital Universitario de Jerez y Área Sanitaria, Miguel Ortiz; la subdirectora médico y la directora de Enfermería del Área Sanitaria; la directora del Centro de Salud de Ubrique, Reyes Gilabert;, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez; la concejala de Salud, Virginia Bazán; y el presidente del Partido Popular en Ubrique, Manuel Toro.

Isabel Paredes informó de que “la gestión que se realiza en el Centro de Salud de Ubrique es modélica y un referente para otros Centros de Salud, pues la mayoría de las demoras para consulta médica son inferiores a dos días, las consultas presenciales siempre han existido durante la pandemia y las quejas que le llegan de los usuarios son inapreciables”. Además, añadió que “desde hace varios meses está implantada en el Centro de Salud de Ubrique la “consulta de acogida” por parte de enfermería, lo cual ha supuesto un gran paso en la calidad asistencial”. Respecto al funcionamiento del hospital privado-concertado de Villamartín de la empresa Pascual, manifestó que “su funcionamiento era correcto” y que “sus prestaciones eran las mismas que cualquier hospital comarcal público, como, por ejemplo, el de Ronda”.

Por su parte, el gerente del Área Sanitaria, Miguel Ortiz, manifestó que “las quejas de los enfermos a través de Facebook u otros medios de comunicación no pueden ser valoradas ni atendidas si no es a través del cauce reglamentario del Libro de Reclamaciones o escritos dirigidos a la Gerencia o a la Delegación Territorial de Salud”.

La directora del Centro de Salud de Ubrique, Reyes Gilabert, expresó que “el Centro de Salud de Ubrique realiza numerosas actividades de promoción de la salud, así como de información sobre el funcionamiento del Centro de Salud y cómo utilizar correctamente los recursos disponibles, a través de los diferentes medios de comunicación y de reuniones con los colectivos ciudadanos y centros educativos”. Por otra parte, los médicos del Centro de Salud de Ubrique realizan la consulta de Acto Único y hacen ecografías para un mejor diagnóstico y evitar desplazamientos de los pacientes al hospital de Villamartín. Por último, manifestó que “el despacho de la dirección del Centro de Salud siempre ha estado y está abierto en todo momento a recibir sugerencias o quejas de todos los ciudadanos”.

Por su parte, el coordinador médico del Observatorio de Salud, Antonio Rodríguez, manifestó que “la gran mayoría de lo anteriormente expuesto, y de otros muchos puntos tratados, no se ajusta en absoluto a lo que manifiestan los ciudadanos de Ubrique y de la sierra de Cádiz, a lo que hay que añadir las graves quejas de muchos sanitarios reflejadas en la encuesta, por lo que el coordinador del Observatorio aboga por una auditoría independiente realizada por la Alta Inspección de los Servicios Centrales del SAS que determine la realidad de lo que está ocurriendo”.

A pesar de que la reunión duró más de dos horas, se tuvo que dar por finalizada debido a otro compromiso de la delegada territorial, por lo que la encuesta y los puntos pendientes se entregaron por escrito a todos los presentes para su estudio y medidas que estimen oportunas, según informó Antonio Rodríguez Carrión, coordinador médico del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!”.