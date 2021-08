El sorteo de la ONCE reparte 210.000 euros en Ubrique

El sorteo de la ONCE de este miércoles 4 de agosto de 2021 ha dejado una parte de su suerte en Ubrique. José Antonio Sierra, vendedor de la ONCE desde 2013, ha vendido seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno, y ha repartido así 210.000 euros en esta localidad. Sierra vende en el polígono Bomberos de Ubrique y en la calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez. El sorteo del 4 de agosto tenía motivo andaluz porque estaba dedicado al 50 Aniversario de Mercasevilla y ha repartido el resto de sus premios mayores entre Baleares, Canarias, Castilla León y Castilla La Mancha. El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

