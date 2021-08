De Afganistán a Marruecos

OPINIÓN

José García Solano

Afganistán ha tenido un papel muy relevante a través de la historia en cuyo territorio hasta el mismo Alejandro Magno cavó su fosa.

En tiempos más recientes y todo el esfuerzo que hizo la URSS para la incorporación de la mujer a la vida social y profesional se vino abajo; hay que recordar que posiblemente sin la ayuda de EEUU ese proceso a la larga hubiera tenido mejor final. Pues todo vino al traste, seguramente la CIA pensaría que con ellos iba a ser distinto. El tiempo y los errores de Occidente nos retrotraen al principio, Afganistán sigue siendo Afganistán.

No va muy desorientado Joe Biden cuando se pregunta que ¿para qué ha servido la guerra?

En su parcial desorientación debería haberse interrogado sobre los errores que sí que se han cometido, el alcance de estos y qué proyecto habían diseñado para Afganistán.

La democracia no es exportable, dudando además como dudo que ese fuera el objetivo de la administración americana. Poco le importa este tema a EEUU salvo diseñar países y gobiernos a sus intereses como potencia mundial (imperialista).

Si de verdad querían que Afganistán fuera un país “normalizado” dentro de los parámetros sostenible de una convivencia entre Estados y sociedades no han debido corresponderse adecuadamente a ese propósito, habido el resultado que estamos viendo, una nueva tragedia para un país que no sale de su propia tragedia.

Son los propios afganos, aquellos que no desean que de nuevo su país sea el centro del terrorismo internacional y que de nuevo sea la mujer el chivo expiatorio de una sociedad fallida quienes deberían levantarse en armas para que esto no ocurriera. Los servicios de inteligencia americanos o no han estado muy finos en su trabajo para saber lo que se estaba cociendo o sabiéndolo la política americana ha mirado para otro lado y cogido otro rumbo (vaya usted a saber), las cosas de las geoestrategias posiblemente. Quizás nos enteremos de la verdad cuando no pasen demasiados años.

Yo estoy mucho más preocupado por el molesto vecino del sur, el tal Mohamed VI que se ha descolgado, cada día se descuelga con algo nuevo, con que las aguas territoriales de Las Canarias entren a formar parte de los acuerdos en Marruecos y España.

Vengo apuntado desde hace muchos años el inconveniente y el problema que podíamos tener en la medida de que Marruecos vaya consolidado su estrategia de quedarse con el Sáhara Occidental porque de esa manera Las Canarias, España se empequeñece ante un litoral marroquí que duplica sus costas atlánticas frente al archipiélago.

El Gobierno de España espero, que aunque muy callado, tenga las respuestas adecuadas a tales maniobras de Mohamed VI, porque puede ser muy negativo a nuestros intereses dejarle toda la iniciativa al rey de Marruecos aunque sea para ir entreteniendo a sus súbditos después de que tan pocas ofertas y agradables tenga que ofrecerles.

