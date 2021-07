El pintor jerezano Juan Carmona Vargas expone sus Visiones del mundo flotante

Hasta el 20 de agosto de 2021 está abierta en la Sala de Exposiciones (antiguo mercado de abastos) una muestra de pintura del artista jerezano Juan Carmona Vargas titulada “Visiones del mundo flotante”. Esta exposición, que se inauguró el 10 de julio, fue presentada por el escritor José Manuel Benítez Ariza. La muestra se compone de 36 obras que el autor comenzó a realizar en 2019 y que retomó durante el confinamiento de 2020. Las obras, ejecutadas en acrílico y tinta china sobre papel, son “el resultado de una atracción por los grabados japoneses denominados Ukiyo-e. El tema es un pretexto, un inicio, un trampolín para llegar a otro lado, a la pintura misma, de la que los japoneses son verdaderos maestros”, según expresó la información difundida por la web municipal. La palabra japonesa Ukiyo-e se traduce como “pintura del mundo flotante” para referirse al “ilusorio y efímero mundo donde vivimos”. Por otro lado, las clases populares hicieron suyo el término ukiyo para definir su “cultura amante del ocio y fascinada por los entretenimientos que el bolsillo puede pagar”.

Sobre esta muestra dice el escritor: “Los cuadros cuando son pintura, milagro poético, como ocurre con estas estampaciones japonesas, no se encuentran dentro del archivo de la historia sino fuera del tiempo, en una perenne vitalidad presente, intemporal y ahistórica. No es un deseo de volver a lo antiguo lo que ha traído al autor delante de estos grabados con el pincel en la mano, porque estas pinturas siguen viviendo, existen todavía en nuestro presente, con nosotros y no como exponente de un pasado. La pintura es un ser vivo y no los objetos acumulados en una colección”.

Horario de visita

De lunes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Sábado: de 11:00 a 14:00 horas.

Domingo: cerrada.