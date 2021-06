Rafael Ramos firmará ejemplares de su novela El clan de Sâleh en la Feria del Libro de Bornos

El escritor ubriqueño Rafael Ramos Jaén firmará ejemplares de su última novela, El clan de Sâleh, en el stand de Editorial Tréveris en la Feria del Libros de Bornos el jueves 3 de junio de 2021 de 18:00 a 21:00 horas. Se trata de una novela histórica de 829 páginas ambientada en la época del reino nazarí y en el espacio de la sierra gaditana, con una constante presencia de parajes de las villas de la serranía de Villaluenga. En el prólogo, el autor aclara: “Al tratarse de la historia de un clan y de un período temporal amplio, ello nos enfrenta a un gran número de personajes. He procurado ayudar a sobrellevarlos mostrando los árboles genealógicos de las diferentes familias del clan, de la dinastía nazarita y de los reyes castellanos, lo que puede facilitar el seguimiento temporal de sus pasos”. El novelista añade: “En cualquier caso, ante este río de personajes, lo de menos es el nombre de cada personaje, lo de más es la vida que en ellos transcurre y lo que esas vidas nos puedan dejar, si nos dejan algo. No importa si se pierde el hilo de los nombres o si se olvidan incluso los personajes; así ocurre en la vida real con el paso de las personas por nuestro lado. Lo que importa son las historias vividas y el rastro que puedan dejar en nosotros, no tanto sus actores. No se trata de forzar la permanencia en nuestro interior de un personaje ni obligar su recuerdo, si ha de quedarse a nuestro lado lo hará sin más”. El novelista dona los derechos de autor que le correspondan a la ONG Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas (CAPI).

Editorial Tréveris participa con stand propio en la Feria del Libro de Bornos, que se celebra de manera presencial los días 3 y 4 de junio de 2021. Este evento ha sido organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de #Bornos y #CotoDeBornos, que, de esta manera, retoma las actividades para conmemorar la Feria del Libro, que tuvieron que posponerse debido al cierre perimetral el pasado mes de abril. Esta Feria del Libro se celebra en la Plaza de las Monjas en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Junto a la exposición de ejemplares para su venta al público, se han organizado diversas actividades de fomento de la lectura. Editorial Tréveris presentará sus últimas novedades editoriales, además de otras obras de su fondo propio y de títulos que distribuye de otros sellos:

