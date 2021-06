Nace una asociación de víctimas de violencia de género

Ha sido creada en Ubrique una asociación de víctimas de violencia de género, según informó Candy Ramírez en un mensaje recibido el 15 de mayo de 2021. Esta entidad se denomina Hazlo x ti. Su finalidad es “acompañar y asesorar a las personas que estén sufriendo violencia de género o doméstica”. En facebook, esta asociación expresa lo siguiente:

Sabemos de la soledad y aislamiento que sufren las víctimas, no queremos más silencios, soledad, ni abandono por parte de los organismos públicos.

Lucharemos por tener terapia para nosotras y nuestros hijos e hijas, porque se cumpla la ley de trabajo y vivienda, además por tener asesoría legal gratuita y de calidad”. Esta entidad también explica: “La cuota de nuestra asociación es simbólica, 1 € al mes, así queda recogido en nuestros estatutos. Cada euro que nos llegue, por asociado o por donativos, cada euro que gastemos se harán públicos en esta página. Esto no es un negocio, simplemente queremos ayudar a otras personas para que no pasen por la soledad y necesidad que nosotras hemos pasado.