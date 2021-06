La Diputación denuncia a la Junta ante los tribunales por su insuficiente aportación en la ayuda a domicilio

El diputado provincial de Bienestar Social, David de la Encina, ha anunciado en una rueda de prensa celebrada el 7 de junio de 2021 la interposición por parte de los servicios jurídicos de la Diputación de Cádiz de una denuncia ante los tribunales de justicia por la “insuficiente” aportación económica que ofrece la Junta de Andalucía para sostener una asistencia de su competencia, como es el servicio de ayuda a domicilio. “Nos hemos visto en la obligación de demandar ante los tribunales a la Junta de Andalucía ante un tema del que técnicamente tiene mucho que explicar y que socialmente afecta a una gran parte de la población de la provincia de Cádiz”, ha señalado De la Encina. Este diputado ha informado de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha admitido a trámite la denuncia, que según ha explicado, llega como última opción tras haber agotado las vías de diálogo, tras exponer a la administración autonómica la opinión de la Diputación y el riesgo que supone la actual situación para la viabilidad del servicio. Por ello, y pese a que el talante de conversación con la delegada provincial ha sido “correcto” en opinión del diputado, las gestiones han resultado “improductivas” y la Diputación “ha decidido movilizarse y plantear la cuestión a la justicia”.

El diputado ha aludido a la subida del precio por hora que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en vigor, de 1,60 euros por hora de servicio, pasando de los 13 en los que ha estado cifrada más de una década, a los 14,60 euros actuales y que en su opinión “está mal tramitada”. La demanda basa sus argumentos en que no existe ningún informe que avale la decisión de que sea esa cifra y no cualquier otra la que se aplique en la revisión y que la Junta debe aportar las cantidades suficientes para sostener un servicio que es de su competencia y que gestionan diputaciones y ayuntamientos como administraciones de proximidad.

“Desde el punto de vista político está claro que es una subida cicatera e insuficiente y desde el punto de vista legal los tribunales deben decir si la subida que ha aplicado la Junta es correcta o incorrecta”, ha señalado el diputado, que ha recordado lo que en su opinión es un “incumplimiento de la Junta”, que “no cumple con el compromiso que había con el propio sector”. De la Encina ha recordado que en 2018, “cuando Juan Manuel Moreno Bonilla no era presidente decía que el servicio debía pagarse a 18 euros la hora, y ahora, cuando lleva dos años y medio como presidente, lo sube a 14,60 euros, muy lejos de lo que él defendía como financiación justa”.

El diputado ha señalado el valor social que tiene este servicio, y que una subida suficiente debe llevarse a cabo para que pueda prestarse “en condiciones de eficacia y de dignidad para los usuarios y con un salario justo para las trabajadoras”, además ha ofrecido datos de la incidencia que tiene en la provincia “uno de los principales recursos que prevé la Ley de Servicios Sociales de Andalucía para garantizar la calidad de vida de personas con dependencia que pueden ser atendidas en sus propios hogares, sin necesidad de sacarlas de su entorno”. La provincia cuenta con 1.137 trabajadoras y 2.474 personas beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en los municipios menores de 20.000 habitantes, que son los que gestiona la Diputación, y el diputado cifra en unas seis mil o siete mil más las personas usuarias que lo reciben a través de la gestión de los ayuntamientos.