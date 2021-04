Los alcaldes de IU de la Sierra vuelven a pedir a la Junta medidas más contundentes contra el aumento de los contagios en la comarca

Izquierda Unid ha exigido a la Junta de Andalucía “medidas más contundentes para lograr contener el virus en la Sierra, con una tasa que casi quintuplica a la provincia”. Los alcaldes de esta formación política en la comarca piden a la Delegación “más rastreadores, más personal médico y más profesionales para atajar y paliar los efectos de la pandemia en la Sierra”. En un comunicado difundido el 20 de abril de 2021, Izquierda Unida exige a la Junta de Andalucía que ponga en marcha medidas “más contundentes” para lograr poner freno a la incidencia de casos covid-19 en la comarca de la Sierra, con una tasa acumulada a día de hoy que casi quintuplica el dato provincial -911,1 PDIA 14 días, frente a los 205,3 de la provincia. El responsable de Política Institucional de IU Cádiz y alcalde de Bornos, Hugo Palomares, entiende que “ante unos datos tan alarmantes, las medidas de la delegación en la comarca de la Sierra deben ir acordes a la gravedad con que se está extendiendo el virus en esta cuarta ola”. Según Palomares, “está claro que la actuación de la Junta no está siendo la adecuada, porque desde el pasado 7 de abril que enviamos el primer escrito a la delegada de Salud y Familias mostrando nuestra preocupación por el avance de la pandemia, hemos pasado de 583 a 911 en menos de dos semanas, así que algo está fallando”.

IU informó:

El también diputado provincial de IU en el grupo Adelante apunta que en el encuentro que mantuvieron con la delegada de Salud y Familias, Isabel Paredes, el pasado viernes alcaldes de IU en la Sierra, a la que asistió él mismo, junto a los primeros ediles de Puerto Serrano, Espera y Alcalá del Valle (Daniel Pérez, Pedro Romero y Rafael Aguilera, respectivamente), “no se nos llegó a concretar las medidas de la Junta para frenar esta situación, sólo se nos habló de medidas extraordinarias que no llegamos a saber cuáles son pero que evidentemente no están dando resultados.

Desde IU pedimos a la Junta que nos concrete esas medidas –apunta Palomares-, que se nos diga exactamente cómo piensa atajar la Junta esta situación que mantiene desesperados a los vecinos de la Sierra, pero además, nosotros planteamos, y así lo hemos trasladado ya a la Junta, que es necesario el refuerzo del rastreo y el refuerzo del seguimiento de los contagiados, mayor agilidad y precisión en la remisión de listados de positivos y confinados a los distintos municipios y a los cuerpos de Policía Local, el aumento del personal sanitario y el aumento de cribados en horarios de tarde, para intentar abarcar a la mayor población posible”.

El dirigente de IU afirma que “desde los ayuntamientos se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance y más para poner medidas, pero la Junta de Andalucía es la que tiene los datos sobre temas como el tipo de cepa que se está transmitiendo, la virulencia de cada una y la rapidez con que se extiende, por lo que entendemos que la actuación del Gobierno andaluz debe ir más allá de lo que está haciendo hasta ahora”. “La población de la Sierra no tiene conductas sociales muy diferentes a las que se pueda tener en otras comarcas o en resto de Andalucía, así que es necesario que se actúe de otra manera”, recalca el alcalde de Bornos.

A día de hoy y según datos publicados por la Junta de Andalucía, los peores datos en la Sierra los sufren Puerto Serrano (4.091 PDIA 14 días), seguido de El Bosque (2.105,8), Alcalá del Valle (1.903,6), Ubrique (1.493,5), Villamartín (1.285,6), Benaocaz (891,5), Espera (852,9), Bornos (823,1) o Algodonales (544,9).