La alcaldesa pide a la Junta que reconsidere su acuerdo de cese de la actividad no esencial

La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha solicitado por escrito a la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, María Isabel Paredes, que reconsidere y revise de manera extraordinaria la decisión adoptada de prolongar una semana más el cese de actividades no esenciales, dado que la tasa de contagio de covid-19 ha bajado de los mil casos por cada 100.000 habitantes, hasta situarse en 794,9. Isabel Gómez escribió lo siguiente el 23 de abril de 2021 en facebook: “Esta mañana conocíamos la nueva actualización de datos COVID-19 por municipio, Ubrique se queda con 132 casos activos que suponen una tasa de incidencia acumulada de 784,9 sobre 100.000 habitantes. A tan solo un día de la revisión establecida por el Comité de Alerta Sanitaria Provincial para determinar por la Junta de Andalucía las medidas aplicables a cada municipio, hemos bajado la barrera de la tasa de 1.000. Ante esta situación hemos solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Familias la revisión extraordinaria de nuestra situación sanitaria por lo todo lo que conlleva para nuestros comercios, hostelería y negocios”.

El texto de la alcaldesa en facebook continúa así: "Debo agradecer la atención de la Delegada de Salud de la Junta, con la que he podido conversar para explicarle la situación que se genera en Ubrique e informarle que presentaríamos una petición de revisión lo antes posible. Ella me ha estado explicando una vez más, que la normativa que tienen establecida en la comunidad no les permite adelantar reuniones del Comité, deben ser reuniones semanales y cada jueves, por ello no pueden adelantar reuniones donde además existiría un agravio comparativo entre los municipios de la provincia.

No obstante, nosotros hemos hecho lo que entendemos que nos corresponde, al menos informar y solicitar dicha revisión inmediata de nivel de alerta sanitaria para nuestro pueblo.

En ese sentido y tras conversaciones con el Presidente de la Asociación de Hosteleros de Ubrique y con varias personas responsables de comercios de actividad diferente, hemos compartido las inquietudes lógicas ante esta situación y les he informado tanto de nuestra petición como de las dificultades que plantea la Junta para poder atenderlas. Así debemos agradecerles su siempre preocupación e implicación en las necesidades y demandas de tantos negocios ubriqueños, a la que nos sumamos y apoyamos.

Por ello, hago un llamamiento a la paciencia, esa que tenemos al límite, y a seguir conteniendo para mejorar en esta semana un poco más y entender que a efectos prácticos, estaríamos hablando de la diferencia de poder abrir tres dias entre semana, así que si no es posible aunque es lo que debería ser; seamos cautos y sigamos aportando para que el jueves que viene en la nueva reunión del Comité de Alerta Sanitaria Provincial, no sólo evalúen la apertura de actividad, tan necesaria, sino también el levantamiento del cerramiento perimetral.

Os adjunto el escrito dirigido a la responsable de la Junta de Andalucía, prudencia porque nuestra comarca está en un grado menos que Ubrique de alerta sanitaria y debemos colaborar todos, por salud física lo primero y también por Salud emocional y económica.

Por último deciros que estamos orgullosos de nuestro pueblo, no es habitual que un municipio baje en una semana más de 800 puntos en la tasa de incidencia, si algo hicimos mal ahora, lo estamos haciendo bien, sigamos en ello.

¡Ánimo, responsabilidad y acción, gracias!”.