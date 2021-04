Avanza LGTBI en el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica

El colectivo Avanza LGTBI de Ubrique celebró el 26 de abril de 2021 el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Con este motivo, difundió el siguiente comunicado: “Como cada año nuestra entidad celebra el día de hoy a través de las redes sociales con alguna imagen propia, para animar a la (L) de nuestras siglas. Una sigla a veces olvidada, que sufre una doble discriminación y que está menos aceptada dentro de nuestra socidad. Desde nuestra entidad han sido meses de trabajo y compromiso con las administraciones que nos redean, y hoy nos enorgullecemos de VER la primera campaña institucional por el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Nosotros y nosotras tenemos la obligación de transmitir los valores por los que se rige nuestra entidad, incidiendo en que pertenecer al colectivo LGTBI no es una moda, ni está ligado a ningún sentimiento o causa que no tenga que ver con la realización plena del ser humano en libertad. Y eso mismo es lo que agradecemos hoy. Una campaña que centra su imagen en las mujeres, en las lesbianas. A veces tan calladas como ocultadas. Un papel nada fácil en nuestra sociedad. Ser mujer y lesbiana en el siglo XXI es encontrar muchas puertas cerradas y rechazo por parte de sectores que no ven con buenos ojos este tipo de relaciones”.

El comunicado continúa así: “A todo eso se suele sumar el acoso sufrido por ser “objeto de deseo sexual” por parte de los hombres, que ven en una relación lésbica un “reto” a conseguir para fortalecer su imagen de “hombre”. Cosa que no ocurre con ningún otro colectivo que forman parte del movimiento LGTBI. Esta invisibilidad condena al silencio y favorece al sistema. Un sistema heteropatriarcal que releva a la mujer a un segundo plano.

Es por ello que desde nuestra pequeña asociación queremos llamar a la puerta de las administraciones para que se impliquen de manera directa en esta lucha. Trabajen por dar visibilidad a las mujeres lesbianas y promuevan programas educativos relacionados con la diversidad sexual.

Hoy, día 26 de abril, es un día de lucha en nuestro calendario. Y además, es un día de alegría compartida por el reto de dar visibilidad al mundo lésbico que tanto nos ha ayudado en nuestra lucha. Este día va por ellas, son esenciales y visibles, y su lucha es mucho más difícil que la del resto de personas que pertenecen al colectivo LGBTI.

No podemos pasar la oportunidad de agradecer a la Dirección General de Diversidad de la Junta de Andalucía la puesta en marcha de esta campaña, que hoy hacemos nuestra, que marca un hecho histórico en nuestra Comunidad Autónoma. Tratándose de la primera campaña institucional que sale de nuestro gobierno autonómico y de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Gracias desde aquí a Ángel Mora, Director General de Diversidad de la Junta de Andalucía, por su trabajo, compromiso y constancia”.