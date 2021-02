Disuelto el Grupo de Bomberos de Rescate en Montaña

El Grupo de Bomberos de Rescate en Montaña, con sede en Ubrique, difundió el 14 de febrero de 2021 en facebook el siguiente texto:

No es desde esta pagina de facebook, desde donde tendríamos que informar de la desaparición del GRM, ya que no es un medio oficial del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, sino una pagina que los propios componentes del GRM, creamos en su momento para informar de forma lo mas directa posible de los servicios que realizábamos. Pero en vista de que entre los aficionados en los deportes de montaña se ha corrido la noticia de la disolución del GRM, tenemos que deciros que es totalmente cierto.

Desde principios de 2018 informamos al Consorcio de la situación que se viviría en vuelta de unos años por las jubilaciones y media de edad de algunos de los componentes, y la demanda de los mas jóvenes para que se buscara algún tipo de incentivo, que animara a otros bomberos a formar parte de este equipo. Después de multitud de reuniones, gestiones, aplazamientos y prórrogas para buscar una solución a esta situación y en vista de que desde el Consorcio de bomberos no vemos una clara voluntad de solucionar el problema, ni interés por mantener este grupo de rescate, diez de los doce componentes del GRM hemos decidido dejar de formar parte de este grupo desde finales del pasado mes de enero.