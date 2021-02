Avanza LGTBI Ubrique rechaza el pin parental

Avanza LGTBI de Ubrique rechazó lo que considera “ataque sufrido por parte de la Junta de Andalucía a la pluralidad y la diversidad de la educación en las aulas andaluzas”, con motivo del “mal llamado pin parental”, que, según este colectivo, ” supone un veto directo a la educación en valores y respeto social de los niños y niñas andaluces”. Así lo que expresó en un comunicado difundido el 11 de febrero de 2021. Avanza LGTBI añadió:

Este posicionamiento de este colectivo ubriqueño es respuesta al acuerdo firmado por el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andaljcía, Javier Imbroda, y el portavoz parlamentario del partido ultraderechista Vox el 10 de febrero de 2021.

El comunicado de Avanza LGTBI dice además:

Nuestro colectivo no puede permitir que las instituciones públicas, valedoras de nuestras libertades, den pasos atrás en conquistas que ya están asentadas y adquiridas desde hace muchos años. Con fecha del jueves 11 de febrero de 2021 hemos remitido cartas a la delegación del gobierno en Cádiz, a la Junta de Andalucía y a la DG de Diversidad de nuestra comunidad pidiendo en primer lugar explicaciones ante lo sucedido y en segundo lugar mantener encuentros, al menos de manera telemática, con ellos para entender el porqué de esta decisión que hoy toman y que nos aseguraron el año pasado como “imposible de realizar.

Además, informamos que no nos quedaremos aquí. Ante cada pisotón de cualquier institución, nuestro colectivo se revolverá para mantener esas conquistas ya adquiridas y anunciamos qué de no parar, pediremos amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz o quien hiciera falta. Y le pedimos a los partidos de Ubrique unidad en este tema y que de manera interna les hagan llegar a sus líderes autonómicos el malestar del colectivo ante esta increíble situación.