Concierto de clásicos del jazz y la bossanova de Anabel Azuar & Milton Castillo el domingo 22 de noviembre en el IES Francisco Fatou

El dúo Anabel Azuar & Milton Castillo ofrece un concierto de clásicos del jazz y la bossanova el domingo 22 de noviembre de 2020, a partir de las 12 horas, en el salón de actos del IES Maestro Francisco Fatou. Esta actividad, que se enmarca dentro del programa “Planeamos 2020”, ha sido organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. El aforo está limitado a 80 personas. Las invitaciones para asistir a este concierto, en el que se va a aplicar las medidas de seguridad y protección previstas para evitar el contagio de coronavirus, se recogen en la Oficina Municipal de Turismo.

El Ayuntamiento informó en su web: “La formación Anabel Azuar & Milton Castillo está formada por dos músicos profesionales. Anabel Azuar convence por sus formas, su estilo personal y rotundo. Oírla nos recuerda a Billie Holiday o el Brasil de Jobim. El repertorio, de unos 80 minutos, recorre los temas clásicos del jazz y la bossanova como la “Garota de Ipanema”, “Hellow Dolly” o “Fly me to the moon”.

Anabel Azuar, aparte de su formación musical, cuenta con una sólida experiencia como bailarina y actriz. Estudia Interpretación en Madrid, en la Escuela de Arte Dramático de Cristina Rota (Medalla de las Artes 2010), y Música (Solfeo, Piano y Canto Coral) en el Conservatorio Joaquín Villatoro de Jerez de la Frontera (Cádiz). Actualmente compagina su faceta artística con la docencia y cursa el último año en el grado de Artes Visuales y Danza (Instituto Superior de Danza Alicia Alonso), en la especialidad de Teatro Físico y del Movimiento – Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid.

Milton Castillo (José Perulero Castillo), profesor de guitarra, viene desempeñando tareas docentes en los conservatorios andaluces desde principios de los años noventa; más su faceta creativa se ha venido desarrollando preferentemente en el campo del jazz y la música moderna: ha tocado y colaborado con la mayoría de los músicos de la escena jazzística gaditana. También es compositor y arreglista, así como un profundo investigador de las posibilidades de su instrumento; especialmente en los campos de la armonía y la improvisación”.