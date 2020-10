El Ministerio de Industria da un préstamo de 305.000 euros a Hermepiel para la fabricación de mascarillas

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha adjudicado 1.000.056 euros a cuatro proyectos gaditanos acogidos al Programa de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Plan Reindus), que movilizarán inversiones por valor de 2.215.894 euros. Uno de estos proyectos consiste en la implantación de líneas de fabricación de mascarillas de varios tipos en las instalaciones de la empresa Hermepiel, de Ubrique, a la que se le ha asignado un préstamo de 305.345 euros, según informó la Subdelegación del Gobierno en Cádiz el 10 de octubre de 2020. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha destacado que “el Plan Reindus es una gran oportunidad para las empresas gaditanas que han solicitado beneficiarse del mismo, ya que la consecución de estos proyectos las van a hacer avanzar, crecer y consolidarse. Al mismo tiempo, se incrementa y moderniza el tejido industrial de la provincia, lo que supone desarrollo económico, mejora de la competitividad y generación de empleo”.



Otro proyecto seleccionado ha sido la ampliación de la línea de producción de piscinas de acero de la empresa Newater Purificador SLR de Chipiona, para la que la cuantía del préstamo es de 235.826 euros. Las otras dos iniciativas son la mejora de la línea de serigrafía industrial de cristal y vidrio de la empresa Vitriglass Decoraciones SL, de Jerez de la Frontera, cuyo préstamo asciende a 250.760 euros; y la producción de crema de avellana y cacao ecológica sin azúcar ni grasa añadida de la empresa Biotechnology Research Lab S.A. de El Puerto de Santa María, con un préstamo de 208.125 euros.

José Pacheco ha hecho hincapié en el talento de las empresas y los emprendedores de Cádiz en unas circunstancias especialmente difíciles como las que estamos viviendo debido al COVID-19. “A través de estos proyectos podemos comprobar cómo se mantiene el espíritu inversor y la voluntad del tejido empresarial por la reindustrialización, uno de los objetivos que nos marcamos desde el Gobierno de España”.

La Subdelegación del Gobierno informó: “Los cuatro proyectos gaditanos se enmarcan en la edición de 2020, cuya propuesta de resolución se ha conocido esta semana y que se concederá de forma definitiva si no se producen desestimientos por parte de las empresas solicitantes.

En todo el territorio andaluz han sido 33 los proyectos seleccionados, que representan una inversión total de 37,5 millones y préstamos de 26,1 millones. En lo que respecta a España, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha adjudicado 289,5 millones de euros a 275 proyectos del Plan Reindus que movilizarán inversiones por valor de 424 millones de euros.

El Programa Reindus 2020 está dirigido en esta edición a empresas afectadas por perjuicios económicos surgidos a raíz del brote de COVID-19, legalmente constituidas en España, que desarrollan una actividad industrial productiva, con independencia de su tamaño, y que no formen parte del sector público.

El importe global del préstamo a conceder por beneficiario no puede superar los 800.000 euros. El plazo de amortización es de seis años, con tres años de carencia y con tipos de interés variable según el tipo de empresa: un 0,1% para pymes el primer año (un 0,19% el segundo y tercer año y un 0,69% el resto de años), y un 0,19% para grandes empresas el primer año (0,69% segundo y tercer año y un 1,69% el resto de años).

El Plan Reindus cubre actuaciones como la mejora y modificación de las líneas de producción y la adquisición de equipos, la financiarán las inversiones orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, la prevención de la contaminación o la introducción de la economía circular en el proceso productivo mediante”.