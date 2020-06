La III Semana de la Diversidad, del 22 al 28 de junio, con el lema ‘Libertad de amar’

“Queremos ser libres, pero ante todo, amar en libertad”. Este es el tema que va a definir la III Semana de la Diversidad que organiza el colectivo Avanza LGTBI y que se celebra entre el 22 y el 28 de junio de 2020, para acabar coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo. En un comunicado remitido por la directiva de esta asociación se señala que el lunes 8 de junio se presenta el cartel anunciador de este evento, con el eslogan “Libertad de amar”. La directiva explica: “Después de tanto aislamiento, de tanto pasado estos meses, queremos mandar un mensaje con un doble ánimo. Han sido unos meses duros para personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ, personas que en casa aún no se han atrevido a decir lo que sienten y lo que son. Y no podemos olvidarnos que eso ha sido un doble encierro para ellas. El amor lo mueve todo, y el odio que vemos diariamente en medios de comunicación, en redes sociales, o en personas intolerantes no nos han parado en absoluto. Nos han animado aún más en nuestra tarea. Libertad de amar, amar en libertad. Aunque haya personas que aún no lo toleren. No nos detendrán”. Con esta iniciativa colabora el Ayuntamiento.