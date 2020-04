El Dr. Rodríguez Carrión pone en duda los datos de la Junta de Andalucía sobre la incidencia del covid-19 en Ubrique

El responsable de la Escuela de Salud de Ubrique y del Observatorio de Salud ¡Especialistas, ya!, el Dr. Antonio Rodríguez Carrión, ha puesto en duda los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía sobre la incidencia del covid-19 en Ubrique. Según la Consejería de Salud y Familias, en Ubrique se han dado 48 casos positivos (dos de ellos en los últimos 14 días), con un solo fallecimiento. Frente a estos datos, el médico Rodríguez Carrión, en una intervención en Radio Ubrique el 29 de abril de 2020, dijo:

Este número de dos casos en las últimas dos semanas que reporta para Ubrique la Junta, me ha caído como un jarro de agua fría, porque ¿cuántas pruebas se han hecho en Ubrique en las últimas dos semanas para que tan solo salgan dos casos? En mi opinión particular, han hecho muy pocas pruebas, my pocos test y muy pocos pcr, porque yo no me creo en absoluto, lo digo a título personal, que solo haya habido en Ubrique dos caos positivos [en los últimos 14 días] reales. Si se hacen cuatro pruebas y dos son positivos, hay dos positivos, pero no sé cuántas pruebas habrán hecho, dónde y cómo. Hace tres semanas en una empresa de Ubrique se hizo un muestreo entre 256 trabajadores y entre personas había quienes ya habían pasado la enfermedad, que eran el 1,5% de esa muestra, y los que estaban infectados, que eran 9, que representan el 3,5%. Eso extrapolado a Ubrique, a los 16.500 habitantes de Ubrique, significa que esos dos casos son una cantidad ínfima. Extrapolando a Ubrique, saldrían unos 540 casos positivos hace tres semanas. No han hecho test, no han hecho pcr apenas. No me fío nada de nada. Igual que tampoco me fío de que haya una sola defunción. Esos 17 casos [de la Residencia] que se han atribuido por los medios de comunicación a Ubrique, estas personas que han fallecido no figuran en ningún lado. ¿Se han muerto por su edad? Los datos que nos están proporcionando para mí implican que hay una muy deficiente gestión de este tema por parte de las autoridades sanitarias autonómicas en este caso.

Por otro lado, en su blog, el Dr. Rodríguez Carrión explica las características de los diferentes tipos de mascarillas contra el coronavirus.

En su intervención radiofónica, el Dr Rodríguez Carrión añadió:

No se han hecho test o pcr a personas que han fallecido en Ubrique y por tanto no contabilizan. Pero tengo entendido que en el hospital de Villamartín han fallecido algunas personas, y entiendo que allí les habrán hecho las pruebas, en el hospital. Y el resultado de esas pruebas ¿qué indican, que solamente ha fallecido una persona a la que se le ha hecho pcr en Villamartín?

Yo no me fío ni un pelo de estos datos. Bueno, a lo mejor son reales porque se han hecho tan pocas pruebas que no dan más positivos porque no las hacen, pero si las hicieran como deberían hacerlas, es decir, de forma exhaustiva, empezando por el personal sanitario y sociosanitario, es decir, auxiliares de clínica, médicos, enfermeros, conductores de ambulancias, administrativos, limpiadoras, del Centro de Salud, por ejemplo, en el caso de Ubrique, trabajadoras de asistencia a domicilio, son personas que están en contacto con personas susceptibles de contraer complicaciones. Muchas personas que acuden al Centro de Salud tienen patologías añadidas que pueden complicarse mucho; otras personas son atendidas en sus casas por trabajadoras. Todas esas personas deberían tener controles periódicos para ver si están infectadas, porque basta con que un médico, una enfermera, un auxiliar o una trabajadora que atiende a varios pacientes o a varias personas en su domicilio esté infectada, para que sea un foco de infección y contaminen a personas que están muy delicadas. Los test masivos a estas personas prioritariamente no se están haciendo. Luego los resultados que me diga la Junta de Andalucía o la OMS respecto a Ubrique no me creo nada, porque realmente no sé en qué se fundamentan.

Y me pregunto, ¿las personas que están ingresadas en el hospital de Villamartín, están en las mismas condiciones que las que están en hospitales de Sevilla o Ronda, donde hay UCI? Tengo entendido que hasta hace relativamente poco no había UCI en Villamartín. ¿La han puesto ahora en dos días? ¿Han traído aparatos especializados? Si a un familiar o a mí mismo me tuvieran que ingresar por haber contraído la infección, me gustaria que me atendieran en un hospital al menos con las mismas condiciones que el hospital comarcal de Ronda, que es público. ¿Estamos en las mismas condiciones todos los ciudadanos o somos de segunda categoría los de la Sierra? Es decir, ¿En Villamartín han instalado desde hace varios años UCIs, con personal, tanto médico como auxiliar o de enfermería, especializado, o estamos en las mismas circunstancias que cuando hicimos un estudio estadístico desde el Observatorio de Salud y de la Escuela de Salud en las manifestaciones pidiendo especialistas ya, cuando el hospital de Villamartín estaba dotado con la mitad que el hospital comarcal de Ronda, a pesar que el de Ronda tenia menos población de referencia que el de Villamartín, que atiende a toda la Sierra de Cádiz? En estos casos es cuando eso se pone de manifiesto.

No sé si los partidos políticos de Ubrique y la comarca y todos los ayuntamientos tienen conocimiento de las circunstancias en que son atendidos nuestros seres queridos o nosotros cuando tenemos una enfermedad grave y requerimos una UCI o UVI. ¿Nos mandan a Jerez o Cádiz o somos atendidos en un sitio donde yo personalmente no sé si han puesto una UCI de un tiempo para acá?

Es un tema que no se ha tocado, y creo que las autoridades municipales tanto de Ubrique como del resto de la Sierra ahora mismo deberían poner pie en pared, para comprobar que la asistencia sanitaria ante casos graves que requieren UCI están perfectamente atendidos en Villamartín, no vaya a ser que haya algo que no funcione bien.