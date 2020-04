Alegaciones de Ecologistas en Acción al Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique

Ecologistas en Acción ha presentado 60 alegaciones a la aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Ubrique, y muestra su “rotunda oposición a unos crecimientos urbanísticos desmesurados, injustificados e innecesarios que, además, afectan a terrenos protegidos del Parque Natural Sierra de Grazalema e incumplen los límites del crecimiento que prescribe el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)“, según expresó dicho colectivo en un comunicado difundido el 22 de abril de 2020. El comunicado añade:



El comunicado de Ecologistas en Acción dice además:

Estos nuevos suelos urbanizables pueden provocar importantes impactos ambientales. Hay dos sectores, SUS-1 La ROZUELA y SUS-2 Los Olivares- que incluyen terrenos pertenecientes al Parque Natural Sierra de Grazalema, lo que es ilegal, ya que estos terrenos están protegidos por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), estando prohibida su urbanización. Ecologistas en Acción ha advertido en sus alegaciones que todos los terrenos del Parque Natural Sierra de Grazalema deben clasificarse en el PGOU como Suelos No Urbanizables de Especial Protección.

El PGOU pretende legalizar una urbanización ilegal, el sector SUS-5 Realejo, que ha sido reiteradamente denunciada por Ecologistas en Acción, sin que ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía hayan hecho nada por aplicar la disciplina urbanística. Además, se pretende incluir una vía pecuaria usurpada, la Cañada de la Breña o Garganta de Millán, como Suelo Urbanizable.

El PGOU contempla también un sector de Suelo Urbanizable No Sectorizado, colindando con el Parque Natural Los Alcornocales, sin analizar su afección al mismo.

El PGOU incluye una zona para uso hotelero junto a la carretera de Benaocaz (A-2302), cuya ejecución lleva años paralizada, siendo visible el esqueleto del edificio a medio construir, provocando un importante impacto paisajístico. Estos terrenos pertenecen al Parque Natural Sierra de Grazalema, pero la Junta de Andalucía modificó el PORN en 2015 para desprotegerlos y permitir un desarrollo de apartamentos turísticos que se había iniciado de forma ilegal. Ahora se pretende relanzar este proyecto hotelero innecesario y fallido. Ecologistas en Acción propone la demolición del edificio construido ilegalmente y la protección de estos terrenos, que siguen perteneciendo al Parque Natural Sierra de Grazalema.

La normativa del Suelo No Urbanizable es tan permisiva que posibilita la urbanización del campo. Así, se permite todo tipo de proyectos privados con sólo declararlos de interés público, y ya hay experiencias en Ubrique de cómo se ha declarado de interés público la mansión de un conocido empresario. Se permiten varias viviendas en cada finca; en una finca de 100 hectáras se podrían construir hasta 20 viviendas. Además, con una altísima edificabilidad (0,05 m2/m2), lo que permitiría, por ejemplo, que en una finca de 10 hectáreas se pueda construir ¡una casa de 5.000 m2!

Ecologistas en Acción propone también que se proceda al inventariado y recuperación de los caminos públicos, junto con la totalidad de las vías pecuarias.

El PGOU de Ubrique no cumple los requisitos mínimos que establece la Evaluación Ambiental Estratégica, pues no se ha sometido a consultas previas para establecer las necesidades objetivas del municipio, ni analiza las alternativas posibles, y, entre ellas, la alternativa del no crecimiento de nuevos suelos urbanizables de carácter residencial, analizando si los actuales suelos urbanos tienen capacidad para absorber la demanda de viviendas de primera residencia, y contemplando una estrategia de rehabilitación de viviendas vacías existentes en el casco urbano.

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento que se incluyan las alegaciones presentadas en el PGOU por entender que vienen a garantizar la sostenibilidad territorial, social y ambiental, el desarrollo sostenible y la conservación del valioso patrimonio natural, paisajístico, arquitectónico y etnológico de Ubrique.