Comunicado el Ayuntamiento de Ubrique sobre el coronavirus, del que no hay ninguna persona contagiada en la localidad

El Ayuntamiento de Ubrique hizo público el 12 de marzo de 2020 el siguiente comunicado:

“En Andalucía se han producido diversos casos de COVID-19, por lo que la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19 ha supuesto la adopción de medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud pública. En virtud de ellas, se requiere la adopción de medidas necesarias para aunar la protección de la salud de los vecinos y vecinas de la localidad.

Ubique se encuentra en situación de bajo riesgo, con datos que nos sitúan en el 0,0022%, y en la actualidad no hay ningún caso positivo en la localidad. No obstante, ante esta situación excepcional y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, y dado que no existen instrucciones específicas para los municipios de menos de 20.000 habitantes, el Ayuntamiento de Ubrique ha tomado las siguientes medidas preventivas y recomendaciones:

1º. Quedan suspendidas temporalmente todos los actos públicos municipales (talleres, cursos, presentaciones…).

2º. Se recomienda a todos los colectivos y asociaciones locales que tienen convocados actos y eventos para este fin de semana, que los aplacen por las circunstancias sanitarias actuales. Si el aplazamiento no fuese posible, se solicita que se tomen las medidas preventivas necesarias atendiendo a las recomendaciones de las autoridades en torno a la organización de eventos.

3º. El Ayuntamiento de Ubrique suspende todas las actividades del Centro de Información Juvenil de Ubrique del fin de semana.

Todas estas recomendaciones serán puntualmente actualizadas según se vayan recibiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias pertinentes. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se solicita a toda la ciudadanía que sigan todas las indicaciones que se están ofreciendo desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía”.